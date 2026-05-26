Ibiza: Das ist nicht einfach ein Punkt auf der Landkarte, sondern ein Lebensgefühl. Mit dem neuen SEAT Ibiza suchen wir dieses Gefühl in der Schweiz. Orte mit Freiheit, Sound, Sommer und Community – wie in der Alaïa Bay im Wallis. Teil zwei der Serie «Find your Ibiza».

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SEAT

Ski, Snowboard, Skateboard: Schon sein halbes Leben war Adam Bonvin (30) auf Brettern unterwegs. Aufgewachsen in den Bergen, schöpfte der Walliser das Potenzial voll aus. «Gleichzeitig war ich frustriert, dass ich im Wallis nicht surfen konnte.»

Mit elf Jahren schicken ihn die Eltern in ein Surfcamp nach Frankreich. Bereits als 16-Jähriger reist er mit seinen Kumpeln von Surfspot zu Surfspot. Während der Walliser 2016 die Vision einer künstlichen Welle verfolgt und Kontakt zu den Entwicklern in Spanien aufnimmt, lernt er in Portugal den Surfer Gabriel Tamaki (32) kennen.

Aus der Begegnung wird eine Zusammenarbeit. Fünf Jahre nach den ersten Schritten und einer Crowdfunding-Kampagne geht er in Sitten VS mit der Alaïa Bay an den Start. Mit an Bord: Tamaki, der für das Projekt aus Portugal ins Wallis kommt. An den Moment, als die Surfmaschine zum ersten Mal lief, erinnert sich Bonvin noch genau. «Ich sah die erste Welle und dachte: Das ist nicht möglich, das ist nicht wahr.»

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Für ein Gefühl wie auf Ibiza

Dass es in seiner Heimat einen Surfspot gibt, ist für ihn auch heute noch überwältigend: «Du stehst auf dem Brett, siehst, wie die Sonne hinter den verschneiten Bergen untergeht, und denkst: Wow, das ist das Paradies.»

Seine Surfbucht vergleicht der Jungunternehmer gerne mit Ibiza. Es ist diese ganz eigene Art von Lebensgefühl, welche die Alaïa Bay genauso wie die Baleareninsel transportiert. Den Vergleich zieht Bonvin wie folgt: «Auf Ibiza kannst du dich verlieren, aber auch finden. Genau wie in der Alaïa Bay», erklärt der Walliser. «Surfen ist Lifestyle: Man braucht gutes Essen, Yoga für Geist und Körper und die Gemeinschaft.»



Am Morgen finden deshalb regelmässig Sessions statt, abends feiert man zusammen. Diesen Vibe spüren auch die Surfer: «Viele Gäste sagen, dass sie sich bei uns wie in den Ferien fühlten. Als wären Sie auf Ibiza – obwohl sie nur 20 Minuten gereist sind.»

Genau so, wie es auf der Baleareninsel zelebriert wird, ist auch die Alaïa Bay für alle da. Wer mindestens 1,20 Meter gross ist, darf die ersten Versuche auf dem Brett wagen. Und dank der Technologie der Maschine könne man das Surfen auch noch mit 60 oder 70 Jahren lernen. Der Clou: Von 20 Zentimeter bis 2 Meter hohen Wellen lassen sich etwa hundert verschiedene Wellentypen programmieren. «Ein Tag im Pool entspricht etwa dem Fortschritt von zwei Wochen im Meer», erklärt der Surfunternehmer. «Im Ozean bewegt sich alles, und es ist schwierig, die richtige Position zu finden. Hier ist alles kontrolliert.»

Ziel: Eine Schweizer Surfkultur

Inzwischen ist aus dem Schweizer Surfspot ein funktionierendes Unternehmen geworden. Aber ein gewisser Druck sei da: «Den Traum zu verwirklichen, hat seinen Preis», verrät Bonvin. Umso mehr schätzt er, einen Partner im Team zu haben. «Mit Freunden zu arbeiten, ist das Beste.» Surfcoach Tamaki ist inzwischen verantwortlich für das Marketing. Was der gebürtige Brasilianer an der Alaïa Bay schätzt: «Es fühlt sich an, als würde man ein Stück des Ozeans in eine neue Welt bringen und erkennen, dass der Geist des Surfens nicht an einen Ort gebunden ist.»

Als Surfer suche er stets den abenteuerlichen Kick, sagt Tamaki im Video oben. «Ich liebe es, mein Board in das Auto zu packen und loszufahren.»

Das gemeinsame Ziel der beiden Freunde ist, eine eigene Schweizer Surfkultur zu etablieren. «Wir nennen unsere Wellenmaschine auch Smiling Machine, weil bei uns jeder nach dem Surfen mit einem breiten Lächeln aus dem Wasser steigt. Es ist ein Ort, an dem Glück erschaffen wird.»

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