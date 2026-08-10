Viele wiegen sich mit der Grundversicherung in falscher Sicherheit. Denn: Zahnarztrechnungen, das Fitness-Abo oder die neue Brille werden von der Grundversicherung nicht übernommen. Wir zeigen dir, wie du blitzschnell dein Zusatzversicherungs-Paket schnürst!

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sympany

Beim Thema Krankenkasse winken die meisten ab: Prämie zahlen, Augen zu und hoffen, dass man gesund bleibt. Aber das kann ein teurer Trugschluss sein! Wenn es um Lebensstil, Vorsorge oder echten Komfort geht, sind die Kosten durch die Grundversicherung oft nicht gedeckt.

Aus diesem Grund lohnt sich ein genauerer Blick auf die Zusatzversicherungen. Doch welche brauchst du, um wirklich gut abgesichert zu sein? Hier hilft ein Lifestyle-Check, der dir Antworten gibt auf Fragen wie:

Steht demnächst eine grössere Zahnbehandlung an?

Schwörst du auf Akupunktur oder autogenes Training?

Hast du neuerdings ein Abo im Fitnesscenter?

Oder brauchst du eine stärkere Brille?

Wenn du schon eine dieser Fragen mit Ja beantwortest, ist eine entsprechende Zusatzversicherung sinnvoll. Nachfolgend zeigen wir dir, welche Möglichkeiten es diesbezüglich gibt – von der ambulanten Absicherung über mehr Spital-Komfort bis hin zum Krankheitsschutz in den Ferien.

Tipp: Der nachfolgende Blitz-Test hilft dir herauszufinden, welche Angebote am besten zu dir passen!

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Die wichtigsten Zusatzversicherungen im Schnell-Check

1 Ambulante Zusatzversicherung: Der Alltags-Retter

Ob Vorsorgeuntersuchung, Alternativmedizin oder Medikamente: Im Alltag summieren sich Arztrechnungen schnell. Doch die Grundversicherung übernimmt diese Kosten nicht immer. Die ambulante Zusatzversicherung schliesst diese Lücken, indem sie sich an rezeptfreien Medikamenten, Alternativmedizin, Impfungen, Vorsorgechecks und auch an Hilfsmitteln wie Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräten beteiligt.

Beispiel: Die ambulante Zusatzversicherung von Sympany zahlt Erwachsenen alle drei Jahre bis zu 420 Franken an eine neue Brille.

2 Spitalzusatzversicherung: Upgrade für deine Gesundheit

Du willst für deine anstehende Bandscheiben-OP selbst entscheiden, welcher Arzt den Eingriff machen soll, und möchtest auch im Notfall Gewähr haben, ins für dich passende Spital zu kommen? Dann ist die Spitalzusatzversicherung das perfekte Upgrade. Apropos: Mit dieser Versicherung kannst du gleich noch dafür sorgen, beim Spitalaufenthalt mehr Privatsphäre zu haben, als es das Mehrbettzimmer bieten kann, zum Beispiel mit einem Upgrade auf ein ruhigeres Zweibettzimmer oder das Einzelzimmer mit Seeblick.

Gut zu wissen: Alle Sympany Versicherten bis 25 Jahre mit einer ambulanten Zusatzversicherung und einer Spitalzusatzversicherung erhalten exklusiv eine Badi-Karte für freien Eintritt in über 90 Freibädern.

Brauche ich eine Zusatzversicherung? Nein. Aber wie die Eiswürfel im Getränk, der bequeme Stuhl im Büro oder das spannende Buch im Bett: Eine Zusatzversicherung ist etwas, das dir das Leben angenehmer macht. Etwas, das du nicht mehr missen willst, wenn du es hast. Nein. Aber wie die Eiswürfel im Getränk, der bequeme Stuhl im Büro oder das spannende Buch im Bett: Eine Zusatzversicherung ist etwas, das dir das Leben angenehmer macht. Etwas, das du nicht mehr missen willst, wenn du es hast. Jetzt beraten lassen

3 Zahnzusatzversicherung: Keine Angst mehr vor der hohen Rechnung

Ein kleines Loch im Zahn kann schnell zum grossen Loch im Portemonnaie werden. Der Grund: Wenn es um Zahnmedizin geht, zahlt die Grundversicherung nur in ganz bestimmten Fällen. In der Regel musst du die Dentalhygiene, das Ziehen des Weisheitszahns oder eben die Kariesbehandlung selbst berappen. Eine Zahnzusatzversicherung springt hier in die Bresche – und schützt dank Beiträgen vor teuren Überraschungen beim Zahnarzt.

Beispiel: Die Zahnversicherung «dental» von Sympany übernimmt je nach Modell 50 bis 75 Prozent der Kosten bis zur definierten Jahreslimite.

4 Reisekrankenversicherung: Sorgenfrei die Welt entdecken

Ein Unfall oder Infekt in den Ferien kann schnell teuer werden. Besonders ausserhalb der EU, UK, EFTA-Staaten stösst die Deckung der Grundversicherung an ihre Grenzen. Muss sogar ein Rücktransport in die Schweiz organisiert werden, können schnell hohe Kosten entstehen. Eine Reisekrankenversicherung sorgt dafür, dass du auch im Ausland bei Notfällen finanziell abgesichert bist, und kann dich bei Spitalaufenthalten, Rettungs- und Bergungsaktionen sowie medizinisch notwendigen Rücktransporten unterstützen.

Beispiel: Die Reiseversicherung «tourist» von Sympany schützt dich das ganze Jahr auf allen Trips ab 10 Tagen bis hin zur Weltreise. Und mit «tourist subito» schliesst du den Schutz sogar kurzfristig direkt am Gate ab.

Wichtig zu wissen Zusatzversicherungen sind freiwillig – auch für die Krankenkasse. Sie darf Anträge wegen des Alters oder Vorerkrankungen ablehnen oder Vorbehalte machen. Schliesse deine Wunsch-Versicherung deshalb am besten ab, solange du jung und fit bist! Zusatzversicherungen sind freiwillig – auch für die Krankenkasse. Sie darf Anträge wegen des Alters oder Vorerkrankungen ablehnen oder Vorbehalte machen. Schliesse deine Wunsch-Versicherung deshalb am besten ab, solange du jung und fit bist! Hier Beratung anfordern