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Ist die Gelmerbahn den Instagram-Hype wert?

In den Socialen Medien lockt die Gelmerbahn mit Geschwindigkeit und verspricht einen Adrenalinkick. Doch der Schein trügt. Lohnt sich die Attraktion dennoch?
Publiziert: vor 19 Minuten
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