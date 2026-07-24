DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Blick testet: Ist die Gelmerbahn den Hype wert?
Blick testet
Ist die Gelmerbahn den Instagram-Hype wert?
In den Socialen Medien lockt die Gelmerbahn mit Geschwindigkeit und verspricht einen Adrenalinkick. Doch der Schein trügt. Lohnt sich die Attraktion dennoch?
Publiziert: vor 19 Minuten
Teilen
Kommentieren
Nikolina Pantic
Redaktorin News
Ferien und Reisen
1:35
Er zerstört sogar Aludosen
Griechenland warnt vor bissigem Fisch
1:43
Vorsicht in den Spanien-Ferien
Wer diese Regeln ignoriert, riskiert Bussen
1:47
Swiss-Flugbegleiterin erklärt
Das geschieht bei einem Notfall an Bord
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen