Ibiza ist nicht einfach ein Punkt auf der Landkarte, sondern ein Lebensgefühl. Mit dem neuen SEAT Ibiza suchen wir dieses Gefühl in der Schweiz. Orte mit Freiheit, Sound, Sommer und Community – wie im Basler Beachclub «Sandoase». Teil eins der Serie: «Find your Ibiza».

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SEAT

Wenn Urs Poživil an seinem Lieblingsplatz in der «Sandoase» bei Sonnenuntergang in die Ferne blickt, durchdringt ihn das Gefühl von Freiheit. «In einem solchen Moment wird es fast ein wenig kitschig», schmunzelt der Partyveranstalter. «Zwischen Sand, Palmen und Wasser wird mir bewusst, dass sich hier am Dreiländereck das Tor zur weiten Welt befindet.»

Und ein kleines helvetisches Ibiza, das wir im Rahmen unserer Serie «Find your Ibiza – wo fühlt sich die Schweiz wie Ibiza an?» besucht haben. «Ich verbinde mit der Insel das Meeresrauschen, Strandfeeling, gute Stimmung. Und Nächte, die nicht enden wollen», verrät Poživil im Video oben.

Es ist ein ungewöhnlicher Arbeitsplatz, der für den 38-Jährigen mittlerweile zu einem Sehnsuchtsort avancierte. Und dessen Geschichte im Hörsaal begann: Zusammen mit Fabian Oser hatte Poživil 2016 gerade sein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, als er mit seinem Kommilitonen den Plan schmiedete, das Organisieren von Partys zum Beruf zu machen.

«Der Sand schwirrte immer bei uns im Kopf herum», erinnert sich Poživil. Also organisierten die beiden Freunde in der Gärtnerei von Osers Eltern eine Beachparty. «Es kamen Hunderte Leute. Da merkten wir: Sand zieht, das funktioniert.» Als sie die Gelegenheit erhielten, auf der brachliegenden Terrasse des Dreiländerecks eine weitere Party zu veranstalten, war die Vision klar: eine temporäre Sandlandschaft mitten im Basler Hafen.

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Tausende wollten das Ibiza-Feeling erleben

Das Konzept stand, der Aufbau war aber harte Arbeit. Mithilfe von Freunden verteilten die Jungunternehmer tonnenweise Sand auf der Plattform, aus SBB-Paletten bauten sie einfache Möbel. «Das Teuerste waren die Palmen», erinnert sich Poživil. «Um ein richtiges Beachfeeling hinzubekommen, sollten diese möglichst gross sein. Die erste Palmenbestellung kostete etwa 10’000 Franken.»

Die Investition zahlte sich allerdings rasch aus. Denn kaum hatten die beiden Kumpels das Opening der «Sandoase» auf Facebook gepostet, wurden sie überrannt. «Innerhalb weniger Stunden hatten wir mehrere Tausend Zusagen.» Wieder erhielten sie die Unterstützung von Freunden, dieses Mal brauchte es sie an der Bar. Eine Kollegin, die ein eigenes Restaurant führt, kümmerte sich um das Essen. Der Erfolg hielt an. Nach und nach wurde die «Sandoase» ein fester Bestandteil der lokalen Ausgangsszene.

Wie ein kleines Ferienparadies

«Good vibes only» – das steht in grossen Buchstaben am Eingang des Beachclubs. Das sind keine leeren Worte. «Unser Motto bedeutet, dass wir hier eine lockere, familiäre Stimmung haben», erklärt der Basler Unternehmer. Wie auf Ibiza. Und es gilt: «Alle sind willkommen.» Familien mit Kindern geniessen das Strandfeeling tagsüber, die Partygäste feiern bis tief in die Nacht hinein. «Wenn du eine Traumwelt erzeugst, spricht das ein breites Publikum an», weiss Poživil aus der Erfahrung der vergangenen zehn Jahre. Für ihn ist die «Sandoase» wie ein kleines Ferienparadies. «Du spazierst durch das Industriegebiet, und im hintersten Zipfel des Hafens siehst du den Sand, das Wasser, das ganze Panorama, und du denkst: Wow, wo bin ich hier gelandet? Und kaum bist du angekommen, bist du entschleunigt.»

Dennoch bedeutet sein Klein-Ibiza für den Unternehmer natürlich primär Arbeit, die mitunter sehr stressig sein kann. Für den Ausgleich zieht es Poživil ans Wasser – in den Momenten, wenn die «Sandoase» ohne den Ansturm von Gästen zu seinem privaten Rückzugsort wird. Aber er geniesst das Ibiza-Feeling auch an anderen Orten der Schweiz. Zum Beispiel in Weggis am Vierwaldstättersee. «Umgeben von Bergen, findest du dort ein Paradies», schwärmt Poživil. Als Kind besuchte Urs die Gegend oft. «Jetzt wäre es endlich wieder einmal an der Zeit.»

Poživil blickt mit Stolz auf das Erreichte zurück. «Wir haben einen Ort in Basel erschaffen, an den die Leute gerne kommen und an dem sie Storys erleben, die sie noch ihren Enkeln erzählen werden.» Sein Tipp an alle, die ein ähnliches Projekt verwirklichen möchten: «Lasst euch nicht von Leuten entmutigen, die eure Idee schlechtreden. Einfach machen und auf das Bauchgefühl hören.» Nach dem Motto: Alles ist möglich. Ganz wie in Ibiza eben.

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