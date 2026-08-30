Natürlich, dezent und passend zum aktiven Lebensstil: Der Trend bei Brustvergrösserungen geht weg vom XXL-Dekolleté und hin zu harmonischen Proportionen. Genau das war auch für die 29-jährige Yana aus Luzern entscheidend bei ihrer Brust-OP.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Lucerne Clinic

«Ich kann jeden Bikini anziehen, den ich will, und brauche keinen Push-up mehr», sagt Yana (29) stolz. Zweieinhalb Jahre nach ihrer Brustvergrösserung geniesst sie das Gefühl der Unbeschwertheit. «Ob im Alltag, beim Sport oder in der Badi – niemandem fällt auf, dass ich nachgeholfen habe», sagt die Luzernerin, die seit acht Jahren selbständig in der Beauty-Branche arbeitet. «Seit dem Eingriff bin ich viel selbstbewusster, ich fühle mich femininer und wohler in meinem Körper und kann alles tragen, worauf ich Lust habe.»

Der Trend zu «Yoga-Boobs»

Yanas Wunsch nach einem natürlichen Ergebnis passt zum aktuellen Zeitgeist. Auf Social Media kursiert dafür der Begriff «Yoga-Boobs». «Dieser Begriff steht sinnbildlich für den Trend zu kleinen, natürlichen und harmonischen Brüsten», erklärt Dr. med. Jürg Häcki, Gründer der Lucerne Clinic und Facharzt FMH für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie. «Viele Frauen wünschen sich heute eine Brust, die zu einem aktiven Lebensstil passt, beim Sport oder bei Bewegung nicht im Mittelpunkt steht und so natürlich aussieht, dass niemand sieht, dass nachgeholfen wurde.»

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Dass Yana heute so selbstbewusst durchs Leben geht, ist das Ergebnis eines Prozesses. Obwohl sie mit ihrem Körper grundsätzlich zufrieden war, wuchs in ihr mit der Zeit der Wunsch nach etwas mehr Volumen in den Brüsten. Doch vor der endgültigen Entscheidung machten sich auch Unsicherheiten bemerkbar. «Natürlich hatte ich, wie wahrscheinlich jede Frau, anfangs etwas Angst. Ich fragte mich, ob die Grösse wirklich zu mir passen würde und ob das Ergebnis natürlich aussehen würde.»

Den Anstoss gab schliesslich ihr persönliches Umfeld. Yana tauschte sich mit Freundinnen aus, die ihre Brustvergrösserung in der Lucerne Clinic durchführen liessen. Und so vereinbarte auch sie dort ein Beratungsgespräch. «Es herrschte überhaupt kein Zeitdruck, und meine Ärztin hörte mir aufmerksam zu und ging genau auf meine Wünsche ein», sagt Yana. «Das war mir besonders wichtig. Nach dem Beratungsgespräch war ich so überzeugt, dass ich den Eingriff am liebsten sofort gemacht hätte.»

Ein zentraler Punkt im Beratungsgespräch ist für viele Frauen auch das Thema Sicherheit. «Natürlich birgt jeder operative Eingriff auch Risiken, von vorübergehenden Schwellungen bis hin zu seltenen Komplikationen wie einer Kapselfibrose», sagt Häcki. «Durch den Einsatz moderner Motiva-Implantate mit nachweislich niedrigeren Risikowerten sowie mit einer transparenten, persönlichen Aufklärung wird grösstmögliche Sicherheit gewährleistet.»

Brustvergrösserung in der Lucerne Clinic Interessierst du dich für eine Brustvergrösserung ohne Vollnarkose mit Mia Femtech™ oder für die klassische Methode über die Brustfalte? Eine kompetente und individuelle Beratung ist beim Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die für sich richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic hast du die Möglichkeit, eine 3D-Simulation @home und im Anschluss einen kostenlosen Videocall mit einer Brustexpertin zu machen. Alternativ kann auf Wunsch direkt ein Termin vor Ort beim Chirurgen vereinbart werden. Interessierst du dich für eine Brustvergrösserung ohne Vollnarkose mit Mia Femtech™ oder für die klassische Methode über die Brustfalte? Eine kompetente und individuelle Beratung ist beim Wunsch nach einer Brustvergrösserung das A und O. Die Entscheidung sollte erst definitiv getroffen werden, wenn alle Fakten, Risiken und Möglichkeiten bekannt sind und man als Patientin den für sich richtigen Arzt oder die für sich richtige Ärztin gefunden hat. In der Lucerne Clinic hast du die Möglichkeit, eine 3D-Simulation @home und im Anschluss einen kostenlosen Videocall mit einer Brustexpertin zu machen. Alternativ kann auf Wunsch direkt ein Termin vor Ort beim Chirurgen vereinbart werden. Beratungstermin buchen

«Der Eingriff verlief ganz entspannt»

Yana entschied sich für eine klassische Brustvergrösserung mit Silikonimplantaten. Was sie zudem überzeugte, ist die innovative Methode «dreamSleep», ein eigens entwickeltes Anästhesiekonzept der Lucerne Clinic, das einen besonders schonenden und entspannten Ablauf ohne Vollnarkose und die dazugehörenden Risiken ermöglicht.

Als der Tag der Operation gekommen war, hielt sich ihre Nervosität in Grenzen. «Die Vorfreude war eindeutig grösser», blickt Yana zurück. «Ich wurde herzlich empfangen und habe mich vom ersten Moment an gut aufgehoben gefühlt. Der Eingriff verlief ganz entspannt und ging gleichzeitig erstaunlich schnell.» Auch die Zeit unmittelbar nach der OP hat die Luzernerin in positiver Erinnerung. «Insgesamt fühlte sich der ganze Aufenthalt fast wie in einem Hotel an.»

Schmerzfrei nach wenigen Tagen

Die ersten Tage nach dem Eingriff verliefen unkompliziert. «Ich spürte nur ein leichtes Spannungsgefühl, als hätte ich Muskelkater in der Brust», sagt Yana. «Bereits nach drei Tagen brauchte ich keine Schmerzmittel mehr und konnte meinen Haushalt wieder selbst erledigen.»

Der Moment, als Yana ihre neuen Brüste zum ersten Mal sehen konnte, war für sie sehr bewegend. «Ich würde sogar sagen, dass das Ergebnis meine Erwartungen übertroffen hat. Es sieht genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe, und ich freue mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue.»

Kostenloser Videocall mit Brustexpertin Aline Zürn Du möchtest mehr über die die kostenlose 3D-Simulation @home, die Brustvergrösserung selbst oder den dreamSleep erfahren? Oder hast du allgemeine Fragen und wünschst eine unverbindliche Ersteinschätzung? Vereinbare jetzt deinen persönlichen Videocall, und lass dich kompetent beraten. Preise: Brustvergrösserung mit Silikon: 8900 Franken (Busenfreundinnen 7900 Franken)

Brustvergrösserung Mia Femtech: 13’900 Franken.

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Mit rund 800 Brustvergrösserungen pro Jahr gehört die Lucerne Clinic in diesem Bereich zu den führenden Adressen der Schweiz. Nach wie vor zählt die klassische Brustvergrösserung mit Silikonimplantaten zu den beliebtesten Verfahren.

Für Frauen, die sich eine dezente Veränderung von bis zu einer Körbchengrösse ohne Narben an der Brust wünschen, gibt es zudem minimalinvasive Alternativen. «Mia Femtech™ eignet sich ideal für Frauen, die sich eine dezente Brustharmonisierung wünschen. Der Eingriff dauert rund 15 Minuten, erfolgt über die Achseln und hinterlässt keine Narbe an der Brust.» Bereits am nächsten Tag ist man mit dieser Methode zurück im Alltag.

Lucerne Clinic eröffnet Standort in Zürich Anfang 2027 eröffnet die Lucerne Clinic ihren zweiten Standort mitten in Zürich, im «Haus zum Falken», direkt beim Bahnhof Stadelhofen. Dieselben hohen Standards, dieselben Resultate bald auch in der grössten Stadt der Schweiz. Anfang 2027 eröffnet die Lucerne Clinic ihren zweiten Standort mitten in Zürich, im «Haus zum Falken», direkt beim Bahnhof Stadelhofen. Dieselben hohen Standards, dieselben Resultate bald auch in der grössten Stadt der Schweiz.