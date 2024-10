Dermatologin und Unternehmerin

Dermatologin Marianne Meli (42) hat vor fünf Jahren gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrem Partner die Hautarztpraxis Dermanence an der Züricher Bahnhofstrasse gegründet. 2023 eröffnete Meli den zweiten Standort direkt am Bahnhof Stadelhofen in Zürich. Laserbehandlungen gehören zu ihrem Spezialgebiet. Die gebürtige Zürcherin hat sowohl das Studium als auch die Facharztausbildung an der Universität Zürich absolviert.