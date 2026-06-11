Expertinnen und Experten des Schweizer Herstellers Helvesko geben Einblick in den Kreativprozess, aus dem das Sneakermodell «Lugano» hervorgegangen ist. Der Schuh gefällt auch Skistar Corinne Suter – aus einem besonderen Grund.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Helvesko

Dieser Schuh schwang obenaus: Das Modell «Lugano Winner» ist der Gewinnerschuh des grossen Helvesko-Designvotings, das der Schweizer Schuhhersteller in den Zeitschriften «Landliebe» und «Glückspost» durchgeführt hat. Acht Kreationen standen zur Wahl, das Rennen machte der Sneaker in den Farben Sand und Oliv mit 22 Prozent der Stimmen. «Wir sind sehr erfreut ob der grossen Teilnehmerzahl», sagt Helvesko-CEO Melanie Wicki-Amrein. «Das zeigt uns, dass es immer noch ein Farbmodell gibt, das fehlt.»

Der Favorit der Leserschaft ergänzt die bereits bestehende Modellreihe deshalb perfekt. Es sei bei der Planung eines neuen Schuhs zentral, dass es ein Modell sei, das sich in verschiedenen Farben umsetzen lasse, ergänzt Wicki-Amrein. «Damit es eben die verschiedenen Geschmäcker abholen kann. Dazu sollte es der aktuellen Mode entsprechen.»

Schweizer Handwerkskunst

Bis ein Schuh made by Helvesko im Regal steht, durchläuft er einen Weg echter Schweizer Handwerkskunst. Am Anfang steht die handgezeichnete Idee: «Daraus wird ein erstes Oberteil-Modell angefertigt und so lange angepasst, bis die Passform absolut perfekt ist», sagt Silas Schneiter von der Produktionsfirma aus Thun. «Erst wenn der komplette Grössengang (Grösse 35 bis 43) sitzt, die Lederarten bestimmt und die Farben ausgewählt sind, folgt die Modellfreigabe.»

Helvesko: modisch und bequem Hinter dem Namen HELVESKO verbirgt sich weit mehr als nur modisches Design: Es ist das Versprechen für Schuhe, die Ihre Füsse auf natürliche Weise begleiten. In feinster Schuhmacherqualität gefertigt, vereinen unsere Modelle ergonomische Perfektion mit edlen Echtleder-Materialien. Wir setzen auf kurze Wege: Rund die Hälfte unserer Kollektion entsteht direkt in der Schweiz, die weitere Fertigung erfolgt im europäischen Umland. Entdecke zeitlose Exklusivität – ob persönlich in unseren Fachgeschäften oder ganz entspannt über unseren Onlineshop. Dazu: Sichere dir jetzt einen Gutschein für CHF 30.– ab einem Einkaufswert von CHF 100.– mit dem exklusiven Blick-Code: LUGANO26. Hinter dem Namen HELVESKO verbirgt sich weit mehr als nur modisches Design: Es ist das Versprechen für Schuhe, die Ihre Füsse auf natürliche Weise begleiten. In feinster Schuhmacherqualität gefertigt, vereinen unsere Modelle ergonomische Perfektion mit edlen Echtleder-Materialien. Wir setzen auf kurze Wege: Rund die Hälfte unserer Kollektion entsteht direkt in der Schweiz, die weitere Fertigung erfolgt im europäischen Umland. Entdecke zeitlose Exklusivität – ob persönlich in unseren Fachgeschäften oder ganz entspannt über unseren Onlineshop. Dazu: Sichere dir jetzt einen Gutschein für CHF 30.– ab einem Einkaufswert von CHF 100.– mit dem exklusiven Blick-Code: LUGANO26. Zum Online-Shop

Nach dem Eingang aller Komponenten wird der Sneaker direkt in Thun produziert, bevor er die Reise nach Reiden LU ins Logistikzentrum mit Flagship-Store antritt. Für die Materialauswahl gilt bei Helvesko ein klares Credo: Nachhaltigkeit. Ob zertifiziertes Ökoleder, recyceltes PET für moderne Strickelemente, unbehandelte Rohwolle oder kuscheliges Lammfell – es kommt nur Hochwertiges an den Fuss.

Ausserdem steht Helvesko exemplarisch für die Kombination aus Ergonomie und Design. Das Geheimnis liegt in der Balance: Innere Werte wie barfussgeformte Naturleisten und weiche Innensohlen werden mit den neuesten Modetrends kombiniert. Das Resultat? Ein hochwertiger, bequemer Schuh, der gut aussieht. Für Helvesko-Chefin Amrein ist klar: «Die Schweiz steht auf Sneaker made in Switzerland!» Das trifft auch auf Speed-Queen und Helvesko-Botschafterin Corinne Suter zu. Sie sagt über das Modell «Lugano Winner»: «Er lässt sich super mit allem kombinieren!»