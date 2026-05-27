70’000 Kunden hat spusu in der Schweiz bereits überzeugt. Das Familienunternehmen punktet mit Qualität und persönlichem Service. Gründer und CEO Franz Pichler spricht im Interview über das Erfolgsrezept und die Entstehungsgeschichte.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von spusu

Herr Pichler, vor über einem Jahr wagten Sie den Markteintritt in die Schweiz. Zufrieden bis jetzt?

Franz Pichler: Absolut! Unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Wir hätten nicht gedacht, dass uns so viele Kundinnen und Kunden in so kurzer Zeit ihr Vertrauen schenken. Seit unserem Start in der Schweiz konnten wir bereits über 70’000 Kunden begeistern. Darauf sind wir sehr stolz.

Was verbirgt sich hinter dem Namen spusu?

spusu wurde vor zehn Jahren gegründet und ist die Abkürzung für «sprich und surf». In Österreich haben wir bereits mehr als 700’000 Kunden.

Wie überzeugen Sie die Konsumenten von spusu?

Wir wollen unseren Kunden die beste Qualität zu fairen Preisen bieten. Dabei steht Kundenzufriedenheit an oberster Stelle. Jeder soll sich selbst ein Bild machen können und sich von unserem Angebot überzeugen. Deshalb gibt es bei spusu auch keine Bindung. Insbesondere Konsumenten mit älteren, vergleichsweise teuren Mobilfunkverträgen würden von einem Anbieterwechsel profitieren.

Inwieweit unterscheidet sich denn spusu von den anderen Schweizer Anbietern?

spusu betreibt ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Core-Netzwerk. Damit zählen wir weltweit zu einer kleinen Gruppe von Anbietern, die diese zentrale Infrastruktur eigenständig kontrollieren. Das schafft einen wertvollen Wettbewerbsvorteil – so können wir Premiumqualität zu fairen Preisen anbieten. Ausserdem sind wir nicht auf teure Softwarelizenzen internationaler Zulieferer angewiesen und verwalten alle Kundendaten selbst. Die technologische Eigenständigkeit erlaubt es uns zudem, rasch auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren und die Servicequalität auf hohem Niveau zu halten. Wir betreiben unsere eigene Infrastruktur in Zürich. Dort ist spusu direkt an die Internetknotenpunkte und an die grossen Anbieter wie Netflix oder Amazon angebunden.

Step by step: In 5 Minuten zum neuen Handy-Abo Sich für ein Abo auf auf www.spusu.ch entscheiden

Persönliche Daten wie Adresse und Geburtsdatum vervollständigen

Angeben, ob man die bestehende Rufnummer behalten möchte – der alte Vertrag wird dann automatisch gekündigt

Die SIM-Karte kann bis zu sechs Monate nach Vertragsabschluss aktiviert werden

Nach Aktivierung sofort loslegen und die spusu-Vorteile geniessen Sich für ein Abo auf auf www.spusu.ch entscheiden

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Wie sehen die Handy-Abos in der Schweiz konkret aus?

Unser Handy-Abo spusu legendär für nur 19.90 Franken bietet unlimitiertes Datenvolumen im 5G Netz, dazu gibt es unlimitierte Minuten und SMS. Ausserdem sind 10 GB, 100 Minuten und 100 SMS im EU Roaming dabei. Für Wenigverbraucher bieten wir das Abo spusu 10 für 9.90 Franken mit 10 GB, unlimitierten Minuten, SMS sowie 3 GB im EU Roaming an. Alles ganz ohne Aktivierungsgebühr oder Mindestvertragsdauer. Durch individuelle Limits haben Kunden stets die volle Kontrolle über ihre Kosten.

Worin liegt die Besonderheit Ihres Angebots?

spusu zeichnet sich vor allem durch aussergewöhnlichen Kundenservice, faire Preise und volle Transparenz aus. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten, keine Aktivierungsgebühr und keine Mindestvertragsdauer. Darüber hinaus beinhalten alle unsere Abos EU-Roaming.

Trotz dieser Vorteile: Schreckt der Wechselprozess nicht viele ab?

Der Wechsel ist einfacher als gedacht und innert fünf Minuten erledigt. Das spusu Service-Team erledigt sowohl die Rufnummernmitnahme als auch die Kündigung des alten Vertrags für unsere Kunden. Bei spusu gibt es keine ausgelagerten Callcenter, im Kundenservice arbeiten ausschliesslich unsere eigenen Mitarbeiter, dadurch können wir Premiumqualität und schnelle Abhebezeiten sicherstellen.

Was bedeutet der Firmenslogan («einfach. menschlich. fair») für die Kunden von spusu?

Unser Motto «einfach. menschlich. fair» bedeutet, dass wir komplizierte Prozesse und Bürokratie vermeiden, unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen und transparente Abos anbieten. Wenn ein Kunde bei uns anruft, heben wir durchschnittlich innert zehn Sekunden ab, und auch per WhatsApp sind wir rasch erreichbar, ganz ohne Chatbots.

Hierzulande werben Sie mit Skilegende Beat Feuz. Welche Überlegungen standen hinter der Zusammenarbeit mit ihm als Markenbotschafter?

Beat Feuz war von Anfang an unser Wunschtestimonial, und es hat auf Anhieb gepasst. Er spiegelt unsere Unternehmensphilosophie zu hundert Prozent wider. Werte wie Bodenständigkeit, Fairness und der Anspruch, stets sein Bestes zu geben, verbinden uns. Wir freuen uns, unseren Weg in der Schweiz gemeinsam mit Beat zu bestreiten.