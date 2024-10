Tee aufgekocht und den Beutel in den Müll geschmissen? Das solltest du von nun an nicht mehr tun, denn Teebeutel haben versteckte Wiederverwendungsmöglichkeiten.

So können Teebeutel wiederverwendet werden

So können Teebeutel wiederverwendet werden

Werfe gebrauchte Teebeutel nicht weg! Diese unscheinbaren Helfer haben viele nützliche Wiederverwendungsmöglichkeiten, von der Schuhgeruchsbeseitigung bis hin zur Pflanzenpflege. 1/10

Vanessa Büchel

Von den Briten, die als ambitionierte Teetrinker bekannt sind, über China als Wiege der Teekultur bis hin zu uns verfrorenen Schweizer, die sich in der kalten Jahreszeit gerne mit einer heissen Tasse wärmen – Tee ist auf der ganzen Welt beliebt. Mit dem kühlen Herbst und dem langsam herannahenden Winter nimmt auch die Lust nach Tee wieder zu. Ist die Saison des Warmwasser-Getränks erst einmal eröffnet, landen unzählige Beutel im Müll. Dabei gäbe es Möglichkeiten, diese zweckentfremdet wiederzuverwerten.

1 Gegen Schuhgestank

Jeder kennt das Problem: Hin und wieder müffeln die Sneakers, weil man keine Lust hatte, Socken darin zu tragen. Ein getrockneter Schwarztee-Beutel kann bei solchem Gestank helfen. Diesen einfach über Nacht in die Schuhe legen, und der schlechte Geruch ist Geschichte. Auch in Kühl- oder Kleiderschränken kann so gegen Gestank angekämpft werden.

2 Als Zusatz in der Wanne

Kräutern werden heilende und hautpflegende Wirkungen nachgesagt. Ein Grund also, dem nächsten Bad Kräutertee beizufügen. Das ist nicht nur eine günstige Alternative zum Badesalz, sondern auch noch ganz leicht umzusetzen: einfach drei bis vier Beutel Kräutertee in die einlaufende Wanne geben und kurz ziehen lassen.

Salbei soll dabei eine schweisshemmende Wirkung haben, Thymian hilft bei Menstruationsbeschwerden, oder Melisse wirkt Schlafstörungen entgegen.

3 Lindert geschwollene Augen

Wenn die lange Partynacht sich bemerkbar macht und du Augenringe hast, können Teebeutel dir wieder zu einer frischen Ausstrahlung verhelfen. Dafür einfach zwei gebrauchte Beutel erneut befeuchten und kurz ins Gefrierfach legen. Anschliessend die gekühlten Beutel für einige Minuten auf die geschlossenen Lider legen – und du siehst im Handumdrehen wieder frisch und munter aus.

4 Neuer Glanz für dunkles Leder

Wer seinen alten Lederschuhen neuen Glanz verleihen will, kann das günstig und ohne viel Aufwand tun, mit feuchten Schwarztee-Beuteln. Die betroffenen Stellen einfach mit den nassen Beuteln kräftig einreiben und anschliessend mit einem weichen Tuch polieren. So kannst du auch bei Polstermöbeln aus Leder vorgehen.

5 Juckreiz und leichte Verbrennungen lindern

Schwarztee hat eine heilende Wirkung bei Hautreizungen – besonders bei Sonnenbrand, Rötungen, Kratzwunden oder Insektenbissen. Die darin enthaltenen pflanzlichen Gerbstoffe, Tannine genannt, haben eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Damit der Tee seine Wirkung entfaltet, den feuchten Beutel für eine Viertelstunde mit sanftem Druck auf den betroffenen Bereich drücken. Auch Warzen oder Herpesbläschen heilen mithilfe von einer Schwarztee-Behandlung schneller ab.

6 Ideal als Pflanzendünger

Eine günstige Alternative zu Pflanzendünger: benutzte Teebeutel! Der Inhalt dieser, egal welche Sorte, einfach auf der Erde im Blumentopf verteilen. Auch wenn der Beutel bereits zweimal aufgebrüht wurde, enthält er immer noch wichtige Nährstoffe, über die sich die Pflanzen freuen werden.

7 Als Fettentferner

Teebeuteln wird eine fettlösende Wirkung nachgesagt. Hast du Rückstände in Töpfen und Pfannen, die sich nur schwer entfernen lassen, dann fülle diese mit warmem Wasser und füge ein paar gebrauchte Teebeutel hinzu. Anschliessend lassen sich verhärtete Flecken einfach ohne chemische Mittel lösen.

8 Zur Abwehr von krabbelnden Insekten

Hast du im Haus unerwünschte Krabbeltiere entdeckt, kannst du diese mit gebrauchten Teebeuteln vertreiben. Lege die Beutel einfach an die betroffenen Stellen, und du wirst schnell merken, dass Insekten diese Bereiche in Zukunft meiden werden. Besonders geeignet sind die Aromen Zitronengras, Zitronenmelisse oder Lavendel.

Getty Images Wie gesund ist Tee wirklich? Die Kälte setzt uns zu: Thermoskannen und Teetassen sind bereits überall hoch im Kurs. Doch was kann Tee noch ausser aufwärmen und gut schmecken? Getty Images Die Kälte setzt uns zu: Thermoskannen und Teetassen sind bereits überall hoch im Kurs. Doch was kann Tee noch ausser aufwärmen und gut schmecken? Zum Artikel