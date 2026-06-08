Am 31. Trucker & Country Festival steht der Flugplatz Interlaken ganz im Zeichen des Wilden Westens. Livemusik, Westerndorf, Trucker Meile, Line-Dance und mehr prägen das Gelände während drei Tagen. Gewinne bei uns zwei Dreitagespässe für das Festival.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Am letzten Juni-Wochenende wird der Flugplatz Interlaken zum Treffpunkt für das 31. Internationale Trucker & Country Festival. Am Freitag stehen Volxrox und Trauffer auf der Bühne und eröffnen das Festivalwochenende mit der Alpenrock-Party. Am Samstag folgt die American Country Night mit Cash Muretta als Spotlight-Artist sowie mit Jesse Daniel und Midland.

Daneben bietet das Festivalgelände alles, was das Western-, Cowboy- und Truckerherz begehrt. Über 1100 auf Hochglanz polierte US-Trucks stehen auf der Truckermeile. Im Westerndorf sorgen unzählige Bands für beste Unterhaltung, während in der neuen Line Dance Hall der Line-Dance auf ein neues Level gebracht wird. Zwischen Bars, Ständen und Shops entsteht eine lebendige Festivalwelt mit weiteren Highlight wie Bullriding und vielem mehr.

Bei Blick gibt es 15 x 2 Dreitagespässe für das 31. Internationale Trucker & Country Festival vom 26. bis 28. Juni auf dem Flugplatz Interlaken zu gewinnen. Cowboyhut auf, Stiefel schnüren – und mit einem lauten «Yee-haw» ab nach Interlaken!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist am 14. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.