Am letzten Juni-Wochenende wird der Flugplatz Interlaken zum Treffpunkt für das 31. Internationale Trucker & Country Festival. Am Freitag stehen Volxrox und Trauffer auf der Bühne und eröffnen das Festivalwochenende mit der Alpenrock-Party. Am Samstag folgt die American Country Night mit Cash Muretta als Spotlight-Artist sowie mit Jesse Daniel und Midland.
Daneben bietet das Festivalgelände alles, was das Western-, Cowboy- und Truckerherz begehrt. Über 1100 auf Hochglanz polierte US-Trucks stehen auf der Truckermeile. Im Westerndorf sorgen unzählige Bands für beste Unterhaltung, während in der neuen Line Dance Hall der Line-Dance auf ein neues Level gebracht wird. Zwischen Bars, Ständen und Shops entsteht eine lebendige Festivalwelt mit weiteren Highlight wie Bullriding und vielem mehr.
Bei Blick gibt es 15 x 2 Dreitagespässe für das 31. Internationale Trucker & Country Festival vom 26. bis 28. Juni auf dem Flugplatz Interlaken zu gewinnen. Cowboyhut auf, Stiefel schnüren – und mit einem lauten «Yee-haw» ab nach Interlaken!
Teilnahmeschluss ist am 14. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.