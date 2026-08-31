Der Walzerkönig kommt nach Zürich! Am 25. September verwandelt André Rieu das Hallenstadion in ein mitreissendes Meer aus Musik und Emotionen. Gewinne zwei Tickets für dieses unvergessliche Konzert-Highlight.

Am 1. Oktober 1948 in den Niederlanden geboren, wuchs André Rieu in einer äusserst musikalischen Familie auf. Geprägt von seinem Vater, der als Dirigent tätig war, entdeckte er gemeinsam mit seinen fünf Geschwistern schon früh die Liebe zur Musik. Auch wenn der Starviolinist seiner Heimatstadt Maastricht bis heute treu geblieben ist, zieht er als Weltstar von Bühne zu Bühne und begeistert Millionen Menschen auf seinen internationalen Tourneen. Nun ist es so weit: Am 25. September kommt der Violinist nach Zürich und verwandelt das Hallenstadion in einen gigantischen Musikpalast. Zusammen mit seinem Johann Strauss Orchester bezaubert der Star sein Publikum weltweit mit einer einzigartigen Mischung aus Klassik, Walzer und mitreissender Bühnenshow. Die Kombination von prachtvollen Kostümen, viel Humor und Weltklasseorchester sorgt für ein unvergessliches Gesamterlebnis.

Wir verlosen 30 × 2 Tickets für das Konzert von André Rieu am 25. September im Hallenstadion Zürich. Verpasse nicht die Chance, dabei zu sein, wenn Klassiker neu aufleben und das Hallenstadion musikalisch abhebt.

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Teilnahmeschluss ist am 6. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.