Die Bluesrock-Legenden ZZ Top sind auf Europatournee und machen am 14. Juli Halt in Zürich. Die «Little Ol’ Band From Texas» bringt ihre grössten Klassiker in The Hall. Gewinne bei Blick Tickets für das ausverkaufte Konzert.

Wir verlosen letzte Tickets für das Konzert von ZZ Top

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Lange Bärte, dunkle Sonnenbrillen und jede Menge Bluesrock – ZZ Top gehören zu den bekanntesten Rockbands der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1969 begeistert die «Little Ol’ Band From Texas» Fans rund um den Globus mit Hits wie «Sharp Dressed Man», «Gimme All Your Lovin’» oder «La Grange». Seit 1969 ununterbrochen aktiv, verkaufte das legendäre Trio in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 60 Millionen Alben und wurde in die «Rock & Roll Hall of Fame» aufgenommen.

Zum ersten Mal seit zwei Jahren kehren ZZ Top wieder auf die europäischen Bühnen zurück. Am 14. Juli machen Billy F. Gibbons, Elwood Francis und Frank Beard Halt in The Hall in Zürich und präsentieren ihre grössten Klassiker.

Blick verlost 15 x 2 Tickets für das ausverkaufte Konzert von ZZ Top am 14. Juli in The Hall in Zürich. Erlebe mit etwas Glück die bärtigen Rocklegenden live auf der Bühne und komm in den Genuss einer energiegeladenen Show.

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Teilnahmeschluss ist der 5. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.