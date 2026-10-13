Am 24. Oktober empfangen die Berner Young Boys im Wankdorf den FC St. Gallen. Dank Blick kannst du das Spiel als VIP verfolgen und dabei in den Genuss kostenloser Verpflegung kommen. Wir verlosen unter anderem zweimal 2 VIP-Tickets.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

In dieser Saison musste YB das Feld noch nie als Verlierer verlassen. Sagenhafte 33 Tore in zehn Spielen schoss die Mannschaft von Gerardo Seoane, Essende ist mit elf Treffern mit Abstand der beste Torschütze der Liga. Doch hinten in der Abwehr hapert es, nur gerade in zwei Spielen hat man die Null halten können, ansonsten kassierte man zwei oder mehr Tore. Können die Young Boys im Duell mit St. Gallen defensiv mehr überzeugen oder muss die Offensive wieder die Kohlen aus dem Feuer holen? Die Fans dürfen sich beim YB-Heimspiel auf viele Tore einstellen.

Blick verlost zweimal 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und dem FC St. Gallen am 24. Oktober in Bern. Schaue dem Spektakel auf dem Rasen von den besten Plätzen aus zu und geniesse in der Valiant Lounge kostenlose Verpflegung am Dreigangbuffet. Weiter gibt es zweimal 2 Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist am 18. Oktober 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.