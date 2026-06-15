Guten Morgen auf 1548 Metern über Meer im Berner Jura! Auf dem Chasseral erwartet die Gäste ein reichhaltiges Frühstücks- und Brunchbuffet mit Ausblick über das Seeland bis zu den Alpen. Blick verlost für zwei Daten je 10 x 4 Plätze für den Brunch im Hotel Chasseral.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Immer samstags und sonntags lädt das Hotel und Restaurant Chasseral im Berner Jura zu einem Brunch-Erlebnis mit fantastischer Weitsicht ein. Auf dem höchsten Punkt des Jurabogens erwartet die Gäste ein reichhaltiges Frühstücks- und Brunchbuffet mit frischen Backwaren, Käse- und Fleischspezialitäten, Früchten, Müesli, geräuchertem Lachs sowie frisch zubereiteten Eiergerichten. Dazu werden verschiedene Frühstücksklassiker und regionale Spezialitäten serviert. Der Brunch auf 1548 Metern über Meer verbindet kulinarische Vielfalt mit einem eindrucksvollen 360-Grad-Panorama-Ausblick vom Seeland bis zu den Alpen. Eine frühzeitige Reservation ist obligatorisch.

Der Blick-Brunch auf dem Chasseral findet an zwei Donnerstagen statt: Am 16. Juli und 20. August haben Blick-Leserinnen und Blick-Leser die Möglichkeit, beim Brunch mit Bergpanorama genussvoll in den Tag zu starten. Er findet von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr statt.

Wir verlosen je 10 x 4 Plätze für die Blick-Brunchs am 16. Juli und 20. August 2026 im Hotel Restaurant Chasseral. Mit etwas Glück kannst du dich auf einen Brunch mit regionalen Spezialitäten, frischen Frühstücksklassikern und unvergleichlichem Ausblick freuen.

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Teilnahmeschluss ist am 21. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.