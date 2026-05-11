Die Cylce Week verwandelt Zürich vom 28. bis 31. Mai 2026 in die Velohauptstadt der Schweiz. Erlebe das grösste Velofestival der Schweiz hautnah mit – inkl. Hotelübernachtung im 25hours Hotel Langstrasse vom Freitag auf Samstag und Teilnahme am VIP-Apéro.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Drei Tage lang wird die Europaallee in Zürich zur lebendigen Bühne mit Parcours, Shows und Workshops rund um die Zweiräder. Die Cycle Week findet in diesem Jahr vom 28. bis 31. Mai statt. Das grösste Velofestival bringt Velo-Fans aus dem ganzen Land zusammen und bietet ein spannendes Programm für alle, die das Zweirad lieben. Der Zutritt an allen Standorten der Cycle Week ist kostenlos.

Auf dem Festgelände mitten in der Stadt präsentieren rund 120 Aussteller aus der Branche ihre Neuheiten, Dienstleistungen, Accessoires und Trends. Zudem stehen City-, Cargo-, Gravel- oder Mountainbike für Testfahrten durch den Zürcher Stadttunnel zur Verfügung. Parallel dazu zeigen Profis bei internationalen Wettkämpfen und Shows in den Kategorien Street Trial und BMX Flatland, wie viel Kontrolle auf zwei Rädern steckt – mit Tricks auf engstem Raum oder über Treppen, Kanten und Plätze hinweg. Street-Trial-Shows verlagern die Action dabei direkt in den urbanen Raum.

Auf dem Campus in der Brunau kann man die passenden Velos zusätzlich ausgiebig testen. Bei Workshops für Fahrtechnik und Theorie lassen sich neue Skills und Wissen aneignen. Egal ob Kinder, Einsteigerinnen und Einsteiger oder Fortgeschrittene, über 100 Kurse und Ausfahrten laden zum Mitmachen ein.

Blick verlost ein exklusives VIP-Package für die Cycle Week in Zürich für zwei Personen. Inbegriffen ist eine Übernachtung vom 29. auf den 30. Mai im 25hours Hotel Langstrasse inklusive Frühstück sowie der Zugang zum VIP-Apéro am Freitagabend auf dem Gustav-Gull-Platz mit dem Showbattle «Red Bull Dance Your Style vs. BMX Flatland». Das stylische 25hours Hotel liegt mitten im urbanen Spannungsfeld zwischen Europaallee und der Langstrasse, wo das Zürcher Bankenviertel auf das Nachtleben trifft.

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Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.