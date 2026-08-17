Du magst Freizeitspass, Achterbahnen, viel Action und möchtest unvergessliche Momente mit deiner Familie erleben? Dann hast du die Möglichkeit, vier Eintritte für das Conny-Land in Lipperswil TG zu sichern!

Bist du bereit für Adrenalin, strahlende Kinderaugen und einen Tag voller Action? Wenn du spektakuläre Achterbahnen, spritzige Wasserfahrten und echtes Freizeitpark-Feeling liebst, ist der grösste Freizeitpark der Schweiz genau das Richtige für dich und deine Familie. Im Conny-Land erwarten dich und deine Familie Nervenkitzel pur – von Europas höchster Linear-Achterbahn Cobra über die erfrischende Wildwasserbahn bis hin zu den faszinierenden Seelöwen-Shows. Zwischen den Fahrten sorgen Live-Shows und Magie für beste Unterhaltung bei Gross und Klein. Aber das Conny-Land ist nicht nur etwas für Nervenkitzelsuchende. Entlang der liebevoll gestalteten Wege warten eine Vielzahl von Attraktionen wie Karussells, Spielplätze und thematische Bereiche, die perfekt für kleinere Kinder geeignet sind. Es ist diese gelungene Kombination aus actionreichen Attraktionen, tierischen Begegnungen und kinderfreundlichen Angeboten, die den Park zu einem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie macht. Auch bei unbeständigem Wetter sorgen die überdachten Indoor-Spielplätze und interaktiven 4D/5D-Kinos für durchgehende Unterhaltung.

Sichere dir die Chance, ein aufregendes Erlebnis mit deiner Familie im Conny-Land zu erleben. Wir verlosen 25 x 4 Eintrittstickets für je zwei Erwachsene und zwei Kinder für den Freizeitpark in Lipperswil. Geniesse mit der ganzen Familie einen Tag voller Nervenkitzel, Spass und unvergesslicher Momente.

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Teilnahmeschluss ist am 23. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.