Seit 1993 unterstützt UBS den Schweizerischen Fussballverband und seine Nachwuchsförderung. Wir verlosen gemeinsam mit der UBS einen signierten Puma-Ball.

Dies ist eine bezahlte Promotion mit UBS

Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko ist in vollem Gang. Die Schweizer Nati kämpft in der Gruppe mit Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina ums Weiterkommen. Das Team um Captain Granit Xhaka möchte an dieser Endrunde endlich den Sprung in die Viertelfinals schaffen.

Als Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands begleitet UBS das Nationalteam schon seit über 30 Jahren. Dabei ist ein zentrales Ziel auch die Förderung des Nachwuchses, wobei die Hälfte des finanziellen Engagements in die Nachwuchsförderung investiert wird. So schafft UBS gemeinsam mit dem SFV die bestmögliche Voraussetzung für Erfolge und unvergessliche Erlebnisse, auch in der Zukunft.

Zusammen mit UBS verlosen wir einen signierten Fussball von Puma. Mach mit beim Gewinnspiel und sichere dir die Chance auf den Ball mit den Unterschriften des Männer Nationalteams.

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Teilnahmeschluss ist der 21. Juni 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.