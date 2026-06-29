Gewinne ein signiertes Trikot der Schweizer Fussball-Nati!

Seit 1993 unterstützt UBS den Schweizerischen Fussballverband und seine Nachwuchsförderung. Wir verlosen gemeinsam mit UBS ein signiertes Nati-Trikot.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden qualifizierte sich die Nati als Gruppenerster für das Sechzehntelfinale. In diesem treffen sie am 3. Juli in Vancouver auf einen Gruppendritten. Da 32 der 48 Teams weiterkommen, muss das Team um Captain Granit Xhaka eine zusätzliche Runde überstehen, um den angestrebten Sprung in die Viertelfinals zu schaffen.

Als Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands begleitet UBS das Nationalteam schon seit über 30 Jahren. Dabei ist ein zentrales Ziel auch die Förderung des Nachwuchses, wobei die Hälfte des finanziellen Engagements in die Nachwuchsförderung investiert wird. So schafft UBS gemeinsam mit dem SFV die bestmögliche Voraussetzung für Erfolge und unvergessliche Erlebnisse, auch in der Zukunft.

Zusammen mit UBS verlosen wir ein signiertes Trikot der Schweizer Nati von Puma. Mach mit beim Gewinnspiel und sichere dir die Chance auf das Shirt mit den Unterschriften des Männer-Nationalteams. Wenn alles klappt, ist das Trikot bereits für das Achtelfinal bei der Gewinnerin oder dem Gewinner, spätestens aber für das mögliche Viertelfinalduell.

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Teilnahmeschluss ist der 5. Juli 2026. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.