Zehn Familien können im Conny-Land einen besonderen Morgen erleben: Frühstück direkt am Wasser, während die Seelöwen aus nächster Nähe für Bewunderung sorgen und die Szene begleiten. Blick verlost ein Familienerlebnis der anderen Art tierischer Überraschung!

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Im Freizeitpark Conny-Land beginnt der Tag für ausgewählte Gäste auf ganz besondere Weise: mit einem exklusiven Frühstück direkt neben Seelöwen. Noch vor der Öffnung geniessen sie in der Beach-Bar an der Seelöwenlagune ein liebevoll angerichtetes Frühstück mit Brot, Croissants, Konfitüren, Nutella, Käse sowie Orangensaft und einem warmen Getränk. Der Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten: Ein freundlicher Seelöwe kommt zur Begrüssung direkt an den Tisch – neugierig, charmant und überraschend zutraulich. Staunen, Lachen und unvergessliche Fotomomente machen diesen Augenblick zu einem Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Neben dem Frühstück und dem Seelöwenbesuch ist auch der reguläre Tageseintritt in den grössten Freizeitpark der Schweiz im Gewinn enthalten. Im Anschluss an das tierische Frühstück steht den Gästen der gesamte Freizeitpark offen – mit der rasanten «Cobra»-Achterbahn, Wasserspass, Shows und vielen weiteren Attraktionen, die für einen actionreichen Tag sorgen.

Blick verlost zehn Familienpakete für ein reichhaltiges Frühstück mit Seelöwen (jeweils für 2 Erwachsene und 2 Kinder) im Conny-Land in Lipperswil. Sichere dir die Chance auf einen Morgen voller Überraschungen, Lachen und tierischer Begegnungen – ein Erlebnis, das bei Gross und Klein noch lange in Erinnerung bleiben wird!

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Teilnahmeschluss ist der 12. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.