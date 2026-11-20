Die beiden Schweizer Playoff-Finalisten Davos und Fribourg-Gottéron sorgen in der Champions Hockey League für Furore. Blick verlost Tickets für die jeweiligen Heimspiele im Viertelfinal der beiden Teams.

Reto Vogel Projektleiter Content Promotion

Der HC Fribourg-Gottéron setzte sich im Schweizer Duell gegen Genève-Servette durch. Nach dem klaren 6:1-Auswärtssieg des Meisters in Genf reichte ihm zu Hause im Rückspiel ein 3:3-Unentschieden fürs Weiterkommen. Für eine kleine Sensation sorgten die Davoser. Im Achtelfinal setzten sie sich gegen den Quali-Sieger HC Pilsen durch, der in der Ligaphase kein einziges Spiel verloren hatte. Nun trifft Fribourg-Gottéron im Viertelfinal auf das schwedische Team Skelleftea AIK, der HC Davos spielt gegen die Adler Mannheim um die Halbfinal-Qualifikation. Zum Aufeinandertreffen der Schweizer Klubs kann es erst im Final der Champions Hockey League kommen.

Wir verlosen je 2 × 2 VIP-Tickets sowie 5 × 2 Tickets der besten Sitzplatzkategorie für das Heimspiel des HC Fribourg-Gottéron gegen Skelleftea AIK am 1. Dezember in der BCF Arena sowie für das entscheidende Rückspiel des HC Davos gegen Adler Mannheim am 15. Dezember in der VAT Arena. Als VIP geniessen du und deine Begleitperson kostenlose Verpflegung sowie ausgezeichnete Sitzplätze auf der Haupttribüne.

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Teilnahmeschluss ist am 25. November 2026. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.