Entdecke vom 22. bis 26. Oktober am Suisse Caravan Salon in der Bernexpo die Welt der Wohnmobile und Caravans. Wir verlosen 50 x 2 Eintrittstickets für einen Besuch der Messe an einem Tag nach Wahl.

Der Suisse Caravan Salon lädt vom 22. bis 26. Oktober dazu ein, die vielfältige Welt des mobilen Reisens zu entdecken. Die Messe bringt Camping- und Caravaning-Begeisterte, Familien, Einsteiger und erfahrene Reisende zusammen. Es ist die grösste und vielfältigste Messe für Camping und Caravaning. Besuchende können verschiedene Fahrzeugtypen der wichtigsten Marken vergleichen, aktuelle Modelle entdecken und sich zum nächsten Abenteuer inspirieren lassen.

Im Mittelpunkt stehen Wohnmobile und Caravans in allen Grössen und Ausstattungsvarianten: vom kompakten Campervan über komfortable Kastenwagen und familienfreundliche Alkoven-Mobile bis zu teil- und vollintegrierten Reisemobilen sowie luxuriöse Liner. Bei den Caravans reicht das Angebot von Zelt- und Kompakt-Caravans über Sport- und Familien-Caravans bis zu hochwertigen Luxusmodellen. Gleichzeitig präsentieren die Reiseanbieter ihre Favoriten in der Schweiz und im Ausland, sodass man unbeschwert und mit Vorfreude zum nächsten Trip aufbrechen kann. So finden Besuchende die passende Lösung für spontane Ausflüge, aktive Ferien oder längere Reisen.

Das Programm bietet eine umfassende Übersicht über aktuelle Fahrzeuge, Trends und Reiseideen. Wir verlosen 50 x 2 Eintrittstickets für den Suisse Caravan Salon für einen Besuch an einem Tag nach Wahl zwischen dem 22. und 26. Oktober Starte dein nächstes Abenteuer bei der grössten und vielfältigsten Messe der Schweiz für Camping und Caravaning.

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Teilnahmeschluss ist am 11. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden