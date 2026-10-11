Wir verlosen Tageseintritte für das Weinfestival Basel

Vom 24. Oktober bis 1. November lädt das Weinfestival Basel zum grossen Weinerlebnis. Gewinne zwei Tickets für einen Besuch am Tag deiner Wahl und entdecke in der Messe Basel die besten Weine der 140 Ausstellenden.

Vom 24. Oktober bis 1. November wird die Halle 2 der Messe Basel zur grössten begehbaren Vinothek der Nordwestschweiz. Neun Tage lang präsentieren 140 Ausstellende rund 3000 Weine aus aller Welt. Das Festival bietet weit mehr als klassische Degustationen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Programm mit allem rund um Genuss, Kultur und Weinwissen. Beim Weinfestival kann man seinen neuen Lieblingswein entdecken, besondere Jahrgänge degustieren und von den Produzenten mehr über die Geschichte der Rebsorten erfahren. Zudem werden an der Bar Les Raritées seltene und gereifte Weine glasweise ausgeschenkt und die Bar Les Découvertes lädt dazu ein, alkoholfreie Weine kennenzulernen.

Wir verlosen 100 x 2 Eintrittstickets für das Weinfestival Basel. Besuche mit etwas Glück gemeinsam mit deiner Begleitperson die Weinmesse an einem Tag nach Wahl. Erkunde die grösste Vinothek der Nordwestschweiz und finde unter den seltenen Spitzenweinen oder alkoholfreie Varianten deinen Lieblingswein.

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Teilnahmeschluss ist der 18. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden