Am 26. November kommt Westlife ins Hallenstadion Zürich und feiert gemeinsam mit ihren Fans ihr 25-jähriges Jubiläum. Freu dich auf einen Abend voller Nostalgie und Emotionen. Sichere dir mit etwas Glück Tickets für dieses besondere Jubiläumskonzert!

Laurin Nadig

Mit gefühlvollen Balladen und grossen Pop-Hits hat Westlife Musikgeschichte geschrieben. Seit ihrer Gründung zählt die Boygroup zu den erfolgreichsten Popbands der Welt. Mit über 55 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nummer-eins-Hits begeistern Shane Filan, Nicky Byrne, Kian Egan und Mark Feehily bis heute Millionen Fans.

2026 feiert die irische Boyband ihr 25-jähriges Jubiläum und geht mit der «25: The Anniversary World Tour» auf grosse Tournee. Passend dazu präsentiert sie neue Musik: Mit «Chariot» veröffentlichte die Band eine neue Single, die von Ed Sheeran, Johnny McDaid und Will Reynolds mitgeschrieben wurde. Auch Hits wie «Flying Without Wings», «My Love» und «You Raise Me Up» dürfen auf der Tour natürlich nicht fehlen.

Freu dich auf einen Abend voller Nostalgie, Emotionen und grosser Hits und feiere mit Westlife ihr 25-jähriges Jubiläum live in Zürich. Wir verlosen 25 × 2 Tickets für das Konzert am 26. November im Hallenstadion Zürich inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Nutze deine Chance und erlebe die irische Boyband mit all ihren Hits und neuen Songs live.

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Teilnahmeschluss ist am 18. November 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.