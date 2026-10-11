Bob Dylan kommt am 1. November ins Hallenstadion Zürich. Wir verlosen 10 × 2 Tickets für das Konzert einer der grössten Musiklegenden unserer Zeit, inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge.

Bob Dylan gehört zu den prägendsten Künstlern der Musikgeschichte. Seit mehr als sechs Jahrzehnten beeinflusst der amerikanische Singer-Songwriter Generationen von Musikerinnen, Musikern und Fans – mit unverwechselbarer Stimme, poetischen Texten und dem Mut, sich immer wieder neu zu erfinden. Seinen Durchbruch schaffte Dylan Anfang der 1960er-Jahre in der New Yorker Folk-Szene rund um Greenwich Village. Mit gesellschaftskritischen Liedern traf er den Nerv seiner Zeit: Songs wie «Blowin’ in the Wind» und «The Times They Are A-Changin’» wurden zu Hymnen der Bürgerrechts- und Friedensbewegung. Dylan bewies, dass Popmusik nicht nur unterhalten, sondern auch gesellschaftliche Fragen aufwerfen kann. Mitte der 1960er-Jahre schlug er musikalisch neue Wege ein und verband Folk mit Rock. Der Song «Like a Rolling Stone» gilt bis heute als Meilenstein der Rockgeschichte. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen zudem «Knockin’ on Heaven’s Door», «Hurricane», «Tangled Up in Blue», «Mr. Tambourine Man» und «Forever Young».

Auch nach all diesen Jahren bleibt Bob Dylan künstlerisch aktiv und ist für seine intensiven, oft überraschenden Live-Auftritte bekannt. Am 1. November ist die Musiklegende in Zürich zu erleben – eine besondere Gelegenheit, einen der einflussreichsten Songwriter unserer Zeit live zu sehen. Wir verlosen 10 × 2 Tickets für das Konzert im Hallenstadion inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Die Lounge verfügt über eine eigene Bar und ein Cateringangebot (Konsumation kostenpflichtig). Dort geniesst du auch einen Welcomedrink. Mach mit und sichere dir die Chance auf einen unvergesslichen Abend mit Bob Dylan und einen Abend voller Musikgeschichte.

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Teilnahmeschluss ist der 18. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden