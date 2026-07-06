Das Tell-Freilichtspiel Interlaken zeigen diesen Sommer wieder das beliebte Theaterstück «Tell unser Held» unter freiem Himmel. Blick verlost unter anderem VIP-Tickets für eine Vorstellung am Datum nach Wahl.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Seit über 100 Jahren zieht das Tell-Freilichtspiel in Matten bei Interlaken BE sein Publikum in den Bann. Auf der Naturbühne am Rugenwald wird die Geschichte von Wilhelm Tell unter freiem Himmel inszeniert – mit über 140 Mitwirkenden, viele aus der Region, sowie mit echten Pferden, Kühen und Ziegen.

«Tell unser Held» erzählt die bekannte Schweizer Legende rund um Wilhelm Tell frei nach Friedrich Schiller. Reitszenen, weite Wege und der Einsatz von Tieren machen die Geschichte auf der grossen Naturbühne greifbar. Auch der Alpabzug ist Teil der Vorführung und sorgt für zusätzliche lokale Atmosphäre. Die Erzählung bleibt nah an den Figuren und führt durch die bekannten Stationen der Tell-Geschichte. Die weitläufige Anlage bietet viel Raum für Bewegung und grosse Szenenbilder. Von der wettergeschützten Tribüne aus lässt sich das Geschehen hervorragend verfolgen – so bleibt der Theaterbesuch unkompliziert und wetterunabhängig.

Wir verlosen 15 x 2 Einzeltickets, 5 x 2 Familientickets (jeweils für 2 Erwachsene und 1 Kind) sowie 10 x 2 VIP-Tickets mit Führung, Apéro und Wolldecke für die Tell-Freilichtspiele vom 25. Juli bis 5. September 2026 in der Tell-Arena. Das Datum ist frei wählbar. Nimm heute noch teil, und erlebe mit etwas Glück die Geschichte um Wilhelm Tell vor beeindruckender Kulisse.

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Teilnahmeschluss ist am 12. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden.