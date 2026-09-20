«Eile mit Weile» geht aufs nächste Level: Wir verlosen 50 Exemplare des beliebten Spielklassikers mit dem Extra-Twist. Erlebe spannende Spieleabende mit unvorhersehbaren Wendungen mit der Familie und Freunden.

Der beliebte Spielklassiker «Eile mit Weile» sorgt seit Generationen für Spannung und gemeinsame Lachmomente und fördert das strategische Denken. Nun kommt mit «Eile mit Weile – Next Level» noch mehr Spass in die Spielrunde. Bei dieser Version mit modernem Kick musst du nicht mehr nur deine Spielfiguren möglichst schnell ins Ziel bringen. Interaktive Drehräder wirbeln das Spielfeld durcheinander. Kein Feld ist mehr, wie es mal war. Die gewohnten Bänkli sind kein sicherer Zufluchtsort mehr, sondern werden zu unberechenbaren Überraschungszonen mit Abkürzungen oder perfekten Fallen für deine Mitspieler. Genau dieses Zusammenspiel aus Glück beim Würfeln, taktischem Geschick und einer Prise Schadenfreude macht jede Runde überraschend und spannend.

Das Spiel eignet sich für gemütliche Nachmittage mit der Familie, fröhliche Abende mit Freunden oder als Geschenk für Spieleliebhaber jeden Alters. Wir verlosen 50 Exemplare von «Eile mit Weile – Next Level».

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Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.