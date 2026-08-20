Am 5. September ist der FC Luzern zu Gast im Wankdorf. Bei uns kannst du zwei VIP-Tickets für ausgezeichnete Sitzplätze und kostenlose Verpflegung in der Valiant Lounge gewinnen.



In der siebten Runde der Super League trifft der FC Luzern auf die Young Boys. Die drei Partien in der vergangenen Saison konnten die Berner alle hauchdünn für sich entscheiden. Die Innerschweizer brannten jedes Mal auf Revanche, scheiterten jedoch knapp an der Kaltschnäuzigkeit der Hauptstädter. Wird der FCL den Bann brechen, oder setzt sich YB erneut durch? Wer die geballte Ladung Emotionen und Tempofussball hautnah erleben möchte, sollte sich dieses Aufeinandertreffen auf keinen Fall entgehen lassen!

Blick verlost 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen YB und dem FC Luzern am 5. September in Bern. Geniesse dabei in der Valiant Lounge kostenlose Verpflegung am Buffet und eine perfekte Sicht von der Haupttribüne auf den Rasen im Wankdorf. Zudem gibt es bei uns weitere 2 x 2 Tickets auf der Gegentribüne zu gewinnen.

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Teilnahmeschluss ist am 26. August 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.