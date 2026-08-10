Vom 26. bis 28. August findet die diesjährige OBi Beach Tour mit dem Stopp in Bern ihren Abschluss und zugleich ihren Höhepunkt mit der Schweizer Meisterschaft. Gewinne zwei Sitzplatz-Tickets für das Beachvolleyball-Turnier auf dem Bundesplatz.

Spannung, intensive Ballwechsel und Beachvolleyball auf hohem Niveau mitten in der Stadt: Die OBI Beach Tour begeisterte bereits an mehreren Standorten das Publikum. Die höchste nationale Beachvolleyball-Tour bestreitet vom 26. bis 28. August ihren krönenden Abschluss in Bern. Das Turnier bildet sogleich die Schweizer Meisterschaft im Beachvolleyball.

Der Bundesplatz vor dem Bundeshaus verwandelt sich in eine beeindruckende Beachvolleyball-Arena. Hier kämpft die Schweizer Beachvolleyball-Elite um den Schweizer Meistertitel bei den Frauen und Männern. Vor der einzigartigen Kulisse sorgen packende Rallyes und knappe Entscheidungen auf dem Center-Court für Spannung und Beachvolleyball auf höchstem Niveau. Abgerundet wird das sportliche Erlebnis durch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Street Food, erfrischenden Drinks, Aktivitäten an den Partnerständen und vielen weiteren Überraschungen, die vor Ort für Festivalstimmung sorgen.

Blick verlost 15 x 2 Sitzplatz-Tickets für die OBI Beach Tour in Bern vom 26. bis 28. August. Erlebe mit ein bisschen Glück hochstehende Duelle im Sand und erfahre live vor Ort, wer sich zum Schweizer Meister 2026 kürt.

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Teilnahmeschluss ist am 16. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.