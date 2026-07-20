Schlagerfans dürfen sich auf einen musikalischen Sommerabend auf dem Heitere freuen. Das Volksschlager Open Air bringt am 6. August die Stars auf den Hausberg in Zofingen. Wir verlosen Tickets für das Festival mit bester Musik und Unterhaltung.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Anfang August findet auf der Heitere-Bühne in Zofingen AG bereits zum 26. Mal das Volksschlager Open Air statt. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr Kerstin Ott, Marc Pircher, voXXclub, Heimweh, Amigos, Daniela Alfinito, Heimatliebi, Anna-Maria Zivkov und Pietro Basile. Durch den Abend führt Moderator Sascha Ruefer. Das Publikum darf sich auf einen Abend mit zeitlosen Hits, emotionalen Balladen und schwungvollen Partysongs freuen. Das Volksschlager Open Air wird auch in diesem Jahr zu einer grossen Party mit bester Unterhaltung, vielen Hühnerhautmomenten und jeder Menge Musik zum Mitsingen und Mitschunkeln. Die einzigartige Atmosphäre auf dem Zofinger Hausberg Heitere sowie das vielfältige kulinarische Angebot machen den Konzertabend mit den Liebsten perfekt.

Wir verlosen 15 x 2 Tickets für das Volksschlager Open Air 2026 am 6. August auf der Heitere-Bühne in Zofingen. Erlebe gemeinsam mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Sommerabend voller Musik, guter Laune und bekannter Schlagerstars – mitten im Herzen der Schweiz.

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Teilnahmeschluss ist am 26. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.