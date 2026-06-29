Helene Fischer kommt zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum mit dem Motto «Party ihrer Zeit» in die Schweiz. Dabei macht sie auf ihrer 360-Grad-Tour Halt in Zürich. Wir verlosen Stehplatztickets für das Mega-Konzert am 14. Juli 2026.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgern gehört Helene Fischer zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. Über sieben Millionen Fans erlebten auf ihren bisherigen Tourneen eine ihrer Shows. In diesem Jahr feiert die Schlagerkönigin ihr 20. Bühnenjubiläum mit einer spektakulären Stadiontour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf ihrer zentralen 360-Grad-Bühne nimmt sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch 20 Jahre Musikgeschichte – von ihrem Debütalbum «Von hier bis unendlich» bis zu Klassikern wie «Atemlos durch die Nacht» und «Herzbeben». Dank dem einzigartigen Bühnenkonzept wird Helene Fischer all ihren Fans so nahe wie möglich sein und das ganze Stadion vereinen. Die Fans dürfen sich auf eine mitreissende Open-Air-Show mit grossen Emotionen, mitreissenden Choreografien und unvergesslichen Momenten sowie jede Menge Party-Stimmung freuen.

Blick verlost für das gigantische Konzert von Helene Fischer am 14. Juli 2026 im Letzigrund Zürich 15 x 2 Stehplatztickets. Erlebe mit etwas Glück die Show des Schlagerstars live und tanze mit ihr durch die Nacht.

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Teilnahmeschluss ist der 5. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.