Die Rocklegenden Foreigner kommen mit ihrer «50th Anniversary Tour» in die Schweiz. Ihre Songs aus über einem halben Jahrhundert zählen bis heute zu Klassikern. Gewinne bei Blick zwei Tickets für das Konzert am 25. Juni im Hallenstadion Zürich.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Foreigner feiert 50 Jahre Bandgeschichte und bringt ihre Jubiläumstour ins Hallenstadion Zürich. Mit 10 Multiplatin-Alben, über 80 Millionen verkauften Tonträgern und der Aufnahme 2024 in die «Rock & Roll Hall of Fame» zählt die Band zu den erfolgreichsten Classic-Rock-Acts ihrer Generation. Besonders erfolgreich war die Band mit dem legendären «Album 4», das Hits wie «Juke Box Hero», «Urgent» und «Waiting for a Girl Like You» hervorbrachte. Auch der weltweite Blockbuster «I Want to Know What Love Is» aus dem Album «Agent Provocateur» prägte die 80er-Jahre nachhaltig. In Zürich steht Foreigner mit ihrer aktuellen Besetzung auf der Bühne: Nach dem Abschied von Kelly Hansen übernimmt Gitarrist Luis Maldonado seit Ende 2025 den Gesang und führt die Band gemeinsam mit den langjährigen Mitgliedern durch ihre grössten Hits.

Blick verlost 24 × 2 Tickets inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge für das Konzert von Foreigner am 25. Juni im Hallenstadion Zürich. Mach mit und erlebe die Band auf ihrer Jubiläumstour. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig), und geniesst dort einen Welcomedrink.

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Teilnahmeschluss ist am 14. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.