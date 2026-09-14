Evanescence bringen am 29. September 2026 ihre weltbekannten Rock-Hymnen ins Hallenstadion Zürich – und du kannst live dabei sein! Wir verlosen 10 x 2 Stehplatztickets sowie 5 x 2 Sitzplatztickets inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge.

Am 29. September 2026 wird das Hallenstadion Zürich zum Treffpunkt für Rockfans: Evanescence bringen ihre unverwechselbare Mischung aus kraftvollen Gitarren, düsteren Klangwelten und gefühlvollen Klavierpassagen auf die Bühne. Im Mittelpunkt steht die ausdrucksstarke Stimme von Frontfrau Amy Lee. Als Special Guest ist Poppy dabei, während die Nova Twins den Konzertabend eröffnen. Mit dem Debütalbum «Fallen» gelang Evanescence 2003 der internationale Durchbruch. Songs wie «Bring Me to Life», «My Immortal» und «Going Under» machten die amerikanische Band weltweit bekannt. Bis heute verbindet ihr Sound Alternative-Rock und Metal mit emotionalen Texten und einer dramatischen Atmosphäre.

Gewinne zwei Stehplatztickets für das Konzert am 29. September im Hallenstadion Zürich mit Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge. Mit dem Upgrade erhältst du vor dem Konzert exklusiven Zugang zu dieser Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig), und geniesst dort einen Welcomedrink. Mach beim Gewinnspiel mit und erlebe mit etwas Glück gemeinsam mit einer Begleitperson einen unvergesslichen Rockabend.

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Teilnahmeschluss ist am 20. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.