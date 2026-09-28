Am 17. Oktober bringt die Volksschlager Nacht mit Hansi Hinterseer, Markus Wolfahrt und Sigrid & Marina den Kursaal Interlaken zum Beben. Blick verlost Tickets für diesen stimmungsvollen Konzertabend.

Die VolksSchlager Nacht bringt am 17. Oktober grosse Namen aus Schlager und Volksmusik ins Auditorium des Kursaals Interlaken. Einen Abend lang stehen hier Hansi Hinterseer, Markus Wolfahrt mit Band sowie das Duo Sigrid & Marina auf der Bühne. Das vielseitige Programm verbindet bekannte Hits, gefühlvolle Balladen und volkstümliche Melodien. Freu dich auf mitreissende Musik, viele Emotionen und tolle Stimmung. Wenn Lieblingslieder erklingen, wird gemeinsam mitgesungen, geschunkelt und gefeiert – genau das macht die besondere Atmosphäre der Volksschlager Nacht aus.

Wir verlosen 10 × 2 Tickets für dieses musikalische Highlight am 17. Oktober in Interlaken. Mit etwas Glück erlebst du zusammen mit deiner Begleitperson einen unvergesslichen Abend mit ausgelassener Festlaune.

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Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.