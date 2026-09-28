Mit Musik aus über vier Jahrzehnten kommt Nena auf ihrer «Wir gehören zusammen»-Tour nach Zürich. Wir verlosen Tickets für das Konzert am 17. Oktober in The Hall, inklusive Upgrade für die Sunrise Starzone Lounge.

Nena zählt seit ihrem Durchbruch in den 1980er-Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschsprachigen Popmusik. Mit «99 Luftballons» schrieb sie Musikgeschichte und wurde weit über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt. Auch Titel wie «Irgendwie, irgendwo, irgendwann», «Leuchtturm» und «Nur geträumt» gehören bis heute zu den grossen Klassikern einer ganzen Generation. Seit über vier Jahrzehnten begeistert Nena ihr Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme, ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz und mit Songs, die Menschen jeden Alters verbinden.

Seit drei Jahren ist die Sängerin bereits auf grosser Tour und begeistert an mehr als 100 Konzerten Hunderttausende Fans. Auch in diesem Jahr geht sie gemeinsam mit dem Publikum auf eine Reise durch über 40 Jahre Nena-Musik. Doch bei ihren Auftritten gibt es zwischendurch auch Songpremieren, denn Nena war wieder im Studio und arbeitete an neuen Liedern.

Am 17. Oktober 2026 bringt Nena ihre «Wir gehören zusammen»-Tour nach Zürich. Für das Konzert in The Hall in Dübendorf verlosen wir 15 × 2 Stehplatztickets mit Upgrades für die Sunrise Starzone Lounge, die über eine eigene Bar und ein Cateringangebot verfügt (Konsumation kostenpflichtig). Dort geniesst du auch einen Welcomedrink. Erlebe mit etwas Glück einen Abend voller unvergesslicher Pophits, grosser Emotionen und mitreissender Live-Energie.

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Teilnahmeschluss ist am 4. Oktober 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.