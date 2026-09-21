J. Cole kommt am 9. Oktober ins Hallenstadion Zürich – und du kannst live dabei sein. Wir verlosen 5 × 2 Stehplatztickets sowie 7 × 2 Sitzplatztickets für das Konzert. Mach mit und sichere dir die Chance auf einen unvergesslichen Abend mit dem US-Rapper.

J. Cole kommt am 9. Oktober mit seiner «The Fall-Off Tour» ins Hallenstadion Zürich. Der US-Rapper präsentiert Songs aus seinem aktuellen, siebten Studioalbum «The Fall-Off», das im Februar 2026 erschienen ist. Die gleichnamige Welttournee führt ihn durch mehr als fünfzig Städte in über 15 Ländern. Für J. Cole ist es die erste Solo-Headliner-Tour seit fünf Jahren und die erste grosse Welttournee seit fast einem Jahrzehnt. Zu seinen grössten Songs gehören «No Role Modelz», «She Knows», «Middle Child» oder «KOD».

Gewinne zwei Tickets für das Konzert von J. Cole am 9. Oktober im Hallenstadion Zürich. Erlebe mit etwas Glück den Rap-Giganten bei seiner ersten Solo-Headliner-Show in der Schweiz seit rund zehn Jahren.

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Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.