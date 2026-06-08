Gewinne Tickets für eine Coop Familienwanderung

Die Coop Familienwanderungen laden Familien an neun Standorten in der Schweiz ein, packende Rätsel zu lösen und Vrenix und Sepplix bei ihrer Mission zu unterstützen. Gewinne bei uns Tickets für eine unvergessliche Wanderung mit der ganzen Familie.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Auch in diesem Sommer nehmen die Coop Familienwanderungen Familien auf einen unvergesslichen Tag in die Berge mit. Die interaktiven Themenwanderungen lassen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine Welt mit packenden Geschichten eintauchen, die von Schauspielerinnen und Schauspielern zum Leben erweckt werden. Schon vor dem Start landet eine erste Mission per Post im Briefkasten und holt die Kinder direkt ins Abenteuer. Die Coop Familienwanderung führt durch eine Welt voller Rätsel, Hinweise und überraschender Aufgaben. Die Wanderungen finden zwischen dem 11. Juli und dem 26. September in Airolo TI, Malbun (FL), Villars VD, Grindelwald BE, Sörenberg LU, Klosters-Madrisa GR, Stoos SZ, Klewenalp NW und Leukerbad VS statt.

In diesem Jahr können Vrenix und Sepplix auf ihrem grossen Abenteuer begleitet werden. Über Helvetien ziehen dunkle Wolken auf. Die Römer sind einem uralten Geheimnis auf der Spur: dem Rezept eines Zaubertranks, der seit Generationen gehütet wird. Nur Vrenix und Sepplix kennen den Weg, um dieses wertvolle Wissen zu schützen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den fehlenden Zutaten und brauchen dabei dringend Hilfe von mutigen Wanderinnen und Wanderern. Jede Etappe wird zur neuen Spur, jedes gelöste Rätsel bringt Vrenix und Sepplix ein Stück weiter.

Blick verlost 10 x 4 Tickets für die Coop Familienwanderung am Standort nach Wahl. Jetzt mitmachen und gemeinsam mit den Kindern ein aufregendes Abenteuer erleben!

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Teilnahmeschluss ist der 14. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.