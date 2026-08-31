Schenk deinem Kind eine unvergessliche Feier voller Action, Kletterspass und Abenteuer im Kiddy Dome Rohrbach! Während die Kids sich auf über 6000 m² richtig austoben, geniessen die Eltern einen vollkommen entspannten Tag ohne Aufräumen. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Mache den nächsten Kindergeburtstag zu einem unvergesslichen Highlight voller Action, Jubel und strahlender Kinderaugen. Mit diesem erstklassigen Gesamtpaket erwartet das Geburtstagskind und die kleinen Gäste ein perfekt organisierter Tag mit Spiel, Kletterspass und Abenteuer. Während die Kids sich bei den unzähligen Attraktionen amüsieren, können die Eltern das Fest völlig entspannt, ohne Vorbereitungs- und Aufräumstress geniessen.

Im Kiddy Dome in Rohrbach BE können sich Kinder auf rund 6000 Quadratmetern in verschiedenen Welten austoben. So gibt es eine Erlebniswelt mit Bällebad, Hochseilgarten, Donut-Slider, Kartbahn, Cage-Fussballfeld und vielen weiteren Bereichen. In der Sprungwelt mit Sprungturm, Ninja-Parcours, Trampolinbasketball und Schnitzelgrube erleben auch Jugendliche viel Action und können ihre Grenzen ausloten.

Wir verlosen 10 x das Rundum-sorglos-Paket «Party All-in» fürs Kiddy Dome in Rohrbach im Wert von je 280 Franken. Im Paket für fünf Kinder und einen Erwachsenen ist eine Tischreservierung für vier Stunden, Essen und Getränke, Sprungzeit im Jumping Dome und vieles mehr inbegriffen. Die Gutscheine sind flexibel innerhalb eines ganzen Jahres einlösbar. Nutze jetzt deine Chance: Nimm am Gewinnspiel teil, und sichere deinem Kind die coolste Feier des Jahres!

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Teilnahmeschluss ist am 6. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.