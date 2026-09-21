Die Olma findet in diesem Jahr vom 8. bis 18. Oktober statt – und du kannst mit etwas Glück bei der Herbstmesse in St. Gallen dabei sein. Wir verlosen Tageskarten für einen Besuch der Messe am Tag nach Wahl.

Die Olma verwandelt St. Gallen während elf Tagen in einen Treffpunkt für Genuss, Landwirtschaft, Tradition und Unterhaltung. Entdecke regionale Spezialitäten, erlebe Tierschauen und landwirtschaftliche Themen hautnah, schlendere durch die Messehallen und geniesse die einzigartige Volksfest-Stimmung. Auch Familien, Kinder und alle, die Neues rund um Wohnen, Innovation und Gesellschaft entdecken möchten, kommen auf ihre Kosten.

Vom 8. bis 18. Oktober findet die 83. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung auf dem Gelände der Olma Messen St. Gallen statt. Die Olma zählt zu den beliebtesten Publikumsmessen der Schweiz und verbindet Brauchtum mit modernen Themen und kulinarischen Erlebnissen. Gastkanton der diesjährigen Ausgabe ist der Kanton Schwyz. Jährlich zieht die Olma über 300'000 Besucher nach St. Gallen, und auch dieses Jahr soll es ein unvergessliches Erlebnis werden.

Wir verlosen 50 x 2 Tickets für die Traditionsmesse in St. Gallen für einen Besuch an einem Tag nach Wahl. Wenn du diese einzigartige Stimmung der Olma nicht verpassen willst, mach mit bei unserem Gewinnspiel. Tauche mit ein wenig Glück ein in die Welt der neuesten Trends, entdecke kulinarische Köstlichkeiten und erlebe spannende Momente in St. Gallen!

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Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.