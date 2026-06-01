Drei Tage Blues, Rock und Soul im Wallis: Das Sierre Blues Festival bringt nationale und internationale Acts auf die Bühne in Sierre. Blick verlost Festivaltickets für das Open Air vom 18. bis 20. Juni.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Die 17. Ausgabe des Sierre Blues Festival findet vom 18. bis 20. Juni 2026 auf der Plaine Bellevue in Sierre statt, nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Zwischen etablierten Namen und neuen Stimmen entsteht ein Programm, das unterschiedliche Generationen der Bluesszene zusammenbringt. Das Festival bietet etablierten Künstlern und künftigen Stars eine Bühne und ermöglicht gleichzeitig aufstrebenden Talenten, sich zu zeigen und entdeckt zu werden. Den Auftakt gestalten die Sierre Blues’ Kids, bevor Paul Mac Bonvin am ersten Abend als erster grosser Headliner auftritt. Mit 50 Jahren Bühnenkarriere steht er für vielseitigen Rock und Country und kehrt für diesen Auftritt in seine Heimat zurück. Die US-Band Dogstar mit Bassist Keanu Reeves bringt kalifornischen Alternative Rock mit melodischer Raffinesse und leichtem Grunge auf die Schweizer Bühne und ist nach längerer Pause zurück. Ergänzt wird das Programm unter anderem durch Alice Armstrong, D. K. Harrell und die Eve Gallagher Band.

Wir verlosen 30 x 2 Dreitagespässe für das Sierre Blues Festival in Sierre vom 18. bis 20. Juni. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück drei Tage unter freiem Himmel mit Musik, Sommer und Livekonzerten erleben.

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Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.