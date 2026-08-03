Festivalfeeling am Ufer des Bodensees: Summerdays in Arbon lädt am 28. und 29. August 2026 zum 17. Mal zu zwei Tagen voller Musik und Genuss ein. Gewinne zwei Zweitagespässe und freue dich auf ein einzigartiges Open Air.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Das Summerdays Festival sorgt auch in diesem Jahr für unvergessliche Festivalstimmung direkt am Bodensee. Bereits zum 17. Mal wird das Open Air in Arbon Ende August zum Treffpunkt für Musikfans, die gemeinsam feiern, geniessen und die besondere Atmosphäre am Wasser erleben möchten. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Line-up mit bekannten Acts wie Roxette, Anastacia, Gotthard, Nena, Lo & Leduc, Ellis Mano Band, Hecht, Max Herre & Joy Denalane und Tom Odell. Auch kulinarisch hat das Summerdays Festival einiges zu bieten: Der Street Food Corner, die Schützengarten-Bierbar und die stilvolle Rutishauser-Weinbar sorgen für die passende Verpflegung und Erfrischung.

Bei Blick gibt es 25 x 2 Zweitagespässe für das Summerdays Festival vom 28. und 29. August 2026 in Arbon zu gewinnen. Geniesse gemeinsam mit deiner Begleitung zwei Tage voller Musik, kulinarischer Highlights und einzigartiger Festivalstimmung am Ufer des Bodensees.

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Teilnahmeschluss ist der 9. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.