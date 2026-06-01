Das Lake and Sound bringt vom 19. bis 21. Juni Musik, Genuss und Sommerfeeling an den Zürichsee in Rapperswil-Jona. Gewinne zwei Festivaltickets für das Open Air.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich die Seepromenade in Rapperswil-Jona in eine lebendige Festivalwelt direkt am Wasser. Gastgeber Marc Sway präsentiert am Boutiquefestival Lake and Sound ein kuratiertes Line-up mit nationalen und internationalen Acts. Auf zwei Bühnen sorgen Parov Stelar, Milow, Lo & Leduc, To Athena, Linda Elys, Klischée und weitere Acts drei Tage lang für warme Sommerstimmung. Dazu kommen kulinarische Highlights und ein abwechslungsreiches Food-Erlebnis direkt an der Promenade. Auch für die Kleinen ist gesorgt: Der Sonntag wird ganz zum Familientag mit Livemusik und viel Unterhaltung für die jüngsten Gäste.

Wir verlosen 15 x 2 Festivalpässe für das Lake and Sound vom 19. bis 21. Juni in Rapperswil-Jona. Sei mit ein wenig Glück beim farbenfrohen und lebendigen Festival am oberen Zürichsee dabei, und geniesse unvergessliche Sommertage mit Musik, Kulinarik und vielen Highlights direkt am See.

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Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.