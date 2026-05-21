Der Stadtplatz Kloten wird Anfang Juni zur Bühne für das neue Festival City Beats. Sei dank Blick bei der ersten Ausgabe des viertägigen Open Airs mit nationalen und internationalen Künstlern dabei. Wir verlosen Festivalpässe für alle Konzertabende.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Vom 4. bis 7. Juni wird die Flughafenstadt Kloten Schauplatz eines neuen Festivals: Mit City Beats entsteht auf dem Stadtplatz ein mehrtägiges Open Air, das Schweizer und Internationale Künstler auf die Bühne bringt. Musikalisch spannt das Programm den Bogen von Mundart bis Rock und Pop: Am ersten Abend trifft Lokalmatador Bligg auf die Stubete Gäng, Krokus und Megawatt sorgen am Freitag mit Rockriffs und Druck für einen Gegenpol. Am Samstag garantieren Michael Schulte, Jule X und DJ Fritz Kalkbrenner für einen perfekten Sommerabend. Am Sonntag kommt der Blick-Podcast «Schliifts» mit Dino Kessler und Raphael Walser mit verschiedenen Gästen und einem Rückblick auf die Heim-WM in die Eishockeystadt Kloten. Im Anschluss lässt Klingande mit DJ-Set und Live-Saxophon das Festival ausklingen.

Blick verlost 10 x 2 Tickets für City Beats auf dem Stadtplatz in Kloten vom 4. bis 7. Juni. Erlebe mit etwas Glück beim neuen City-Festival ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik von Mundartrap über Pop und Hardrock bis hin zu Electro.

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Teilnahmeschluss ist am 27. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.