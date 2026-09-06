Der Krankenhauskurier Bryan soll eine wichtige Sendung ins Spital in Raccoon City ausliefern. Was wie eine routinemässige Fahrt beginnt, nimmt schon bald eine gefährliche Wendung und entwickelt sich zu einem schier aussichtslosen Albtraum. Für Bryan geht ein erbitterter Kampf ums Überleben los, bei dem die Grenzen zwischen Realität und Horror immer mehr verschwimmen.
Am 17. September kommt «Resident Evil» in die Kinos. Anders als bei den Vorgängern setzt Regisseur Zack Cregger noch mehr auf den Horroraspekt der Game-Reihe statt auf Action. Zudem liess er sich stark von den Spielen inspirieren und Komponenten wie den Wechsel der Level, die Weiterentwicklung der Waffen und andere vertraute Elemente in den Film einfliessen.
Wir schicken dich zur exklusiven Spezialvorstellung des Horrorstreifens. Blick verlost 16 x 2 Tickets für «Resident Evil» am 22. September in der First Lounge des Blue Cinema Cinedome Abtwil. Geniesse einen luxuriösen Kinoabend mit maximalem Komfort, spannender Atmosphäre sowie mit Snacks und Softgetränken à discrétion im exklusiven Aufenthaltsbereich. Der Film wird auf Deutsch gezeigt.
Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.