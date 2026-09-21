Endlich ist die National League und die Action auf dem Eis wieder zurück. Gewinne zwei Tickets für ein Spiel des EHC Kloten in der Swiss Arena. Mit etwas Glück geniesst du dabei die Vorzüge der EHC-K Lounge.

Die Teams der National League geben auf dem Eis wieder Vollgas. Die Fans dürfen sich auf packende Duelle freuen, wenn im Rennen um die Play-off-Plätze um jeden Punkt gekämpft wird. Der EHC Kloten möchte sich nach dem Verpassen der Finalrunde in der letzten Saison für die Play-offs qualifizieren. Doch bis dahin ist es ein langer Weg über 52 Qualifikationsrunden. Doch das Team kann zu Hause am Schluefweg auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans zählen. Im Oktober spielen die Klotener gleich sieben Mal zu Hause, unter anderem gegen den Schweizer Meister Fribourg-Gottéron und den Kantonsrivalen ZSC Lions.

Blick verlost für die Heimspiele der Klotener im Oktober je 3 x 2 Tickets für die EHC-K Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht auf das Spielgeschehen sowie kostenlosen Softgetränken und Bier in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

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Teilnahmeschluss ist am 27. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.