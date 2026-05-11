1986 avancierte «Top Gun» mit Tom Cruise zum Blockbuster. 40 Jahre danach kommt der Actionfilm erneut in die Kinos. Blick lädt am 28. Mai zur exklusiven VIP-Vorstellung in der First Lounge im Blue Cinema Cinedome in St. Gallen.

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Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Der erste Teil von «Top Gun» mit Tom Cruise, Anthony Edwards, Val Kilmer und Kelly McGillis wurde vor genau 40 Jahren zum Kassenschlager und füllte weltweit die Kinosäle. Am 13. Mai kommt der Actionklassiker zum Jubiläum wieder in die Kinos. Somit können alle, die 1986 noch zu jung oder gar nicht geboren waren, den Film nun doch noch auf Grossleinwand schauen.

Der junge Kampfjetpilot Pete «Maverick» Mitchell fliegt für die United States Navy am Limit, lebt für das Risiko und testet immer wieder seine Grenzen aus. Nach einem riskanten Einsatz mit seinem Copiloten Nick «Goose» Bradshaw wird er von seinem Kommandanten an die Eliteflugschule «Top Gun» versetzt, wo jeder Trainingsflug zum Duell wird. Zwischen Rivalität im Cockpit und einer aufkeimenden Romanze gerät zunehmend alles ausser Kontrolle.

Wir verlosen 14 x 2 Tickets für unser VIP-Screening von «Top Gun» am 28. Mai in der First Lounge im Blue Cinema Cinedome in St. Gallen. Erlebe Luxus im Kinoformat mit maximalem Komfort, exklusiver Atmosphäre sowie Snacks und Softgetränken à discretion im exklusiven Aufenthaltsbereich. Der Film wird auf Deutsch gezeigt.

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Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.