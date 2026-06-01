Vom Juni bis September 2026 führt Migros Hiking Sounds mit Wanderungen und Livemusik durch neun alpine Destinationen in der Schweiz. Gewinne Tickets für eine ausgewählte Festivaletappe auf der Moosalp, in Madrisa-Klosters und Airolo.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Zwischen Berggipfeln auf Panoramawegen zu verschiedenen Festivalbühnen: Migros Hiking Sounds zieht im Sommer 2026 durch verschiedene Regionen der Schweiz und kombiniert Wanderungen mit Konzerten an fest definierten Standorten entlang der Routen. An Seen, Aussichtspunkten und vor alpinen Kulissen sorgen Liveacts auf den Bühnen für musikalische Programmpunkte mitten in der Natur. Mit dabei sind unter anderem Gentleman, Loco Escrito, Lo & Leduc, Luca Hänni und 77 Bombay Street, die für musikalische Höhepunkte an den jeweiligen Stationen sorgen. Von ruhigen Passagen auf schönen Wanderwegen bis zu energiegeladenen Konzertmomenten in den Bergen wechseln sich Bewegung, Musik und Natur während des gesamten Tages ab. Während insgesamt 18 Eventtagen macht Migros Hiking Sounds halt an insgesamt neun alpinen Destinationen und bringt unterschiedliche Landschaften, Höhenlagen und Musikrichtungen zusammen.

Blick verlost Tickets für ausgewählte Standorte von Migros Hiking Sounds. Zu gewinnen gibt es unter anderem 25 x 2 Tickets für die Moosalp, 30 x 2 Tickets für Madrisa-Klosters und 25 x 2 Tickets für Airolo sowie zusätzlich Familientickets mit je 25 x 4 Tickets für Madrisa-Klosters und Airolo. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück selbst in den Bergen unterwegs sein.

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Teilnahmeschluss ist am 7. Juni 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.