Möchtest du dabei sein, wenn der erfolgreichste Schweizer Muay-Thai-Kämpfer und amtierende RWS-Champion am 26. September für einen historischen Titelkampf in Bern im Ring steht? Bei uns kannst du mit etwas Glück zwei Tickets gewinnen und den Kampf live erleben.

Am 26. September 2026 erwartet Bern ein ganz besonderes Highlight für alle Fans des Muay Thai: Mit «Road to RWS» Switzerland gastiert die renommierte Rajadamnern World Series (RWS) erstmals in Europa. Das legendäre Rajadamnern Stadium aus Bangkok bringt seinen Titelkampf damit zum ersten Mal auf europäischen Boden. Dabei sorgt ein offizielles Team von Ring- und Punktrichtern aus Bangkok für den gleichen Standart wie in Thailand.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Schweizer Muay-Thai-Champion Daniel Rodriguez. Er kämpf um den bedeutendsten Muay-Thai-Titel der Welt in der Gewichtsklasse bis 72,5 kg. Sein Gegner ist kein Geringerer als der thailändische Superstar Petchmorakot. Die Begegnung verspricht einen packendes Duell auf höchstem Niveau und einen besonderen Moment für den Schweizer Kampfsport. Wer Muay Thai nicht nur aus dem Fernsehen kennt, sondern die Atmosphäre eines grossen Kampfsport-Events einmal live im Stadion erleben möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Blick verlost 10 x 2 Sitzplatztickets der Kategorie 1 für «Road to RWS» am 26. September 2026 in der Sporthalle Wankdorf. Die Kombination aus internationalem Spitzensport, einem historischen Titelkampf und der besonderen Atmosphäre des Rajadamnern-Formats macht den Abend zu einem Erlebnis für Kampfsportfans und alle, die etwas Neues erleben möchten.

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Teilnahmeschluss ist am 13. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.