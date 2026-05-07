Denner, Blick und das Zurich Film Festival laden am 27. Mai zur exklusiven Gala-Premiere von «The Socceritos» mit Western-Legende Terence Hill und den Fussball-Stars Granit Xhaka, Zeki Amdouni und Ana Maria Marković. Gewinne bei uns Tickets!

Wir schicken dich an die Gala-Premiere des Kurzfilms «The Socceritos»

Wir schicken dich an die Gala-Premiere des Kurzfilms «The Socceritos»

Dies ist eine bezahlte Promotion mit Denner

Dass man heutzutage auch in Amerika gerne Soccer spielt, haben wir den «Socceritos» zu verdanken. Die Pioniere brachten den Fussball in den Wilden Westen – genauso wie Denner den Discount in die Schweiz.

Der Kurzfilm «The Socceritos» von Denner setzt den Helden des runden Leders ein cineastisches Denkmal. Zum ersten Mal überhaupt sind die «Socceritos» um den legendären Western-Schauspieler Terence Hill, den Nati-Stars Granit Xhaka und Zeki Amdouni sowie die kroatische Stürmerin Ana Maria Marković auf Grossleinwand zu sehen.

Für die exklusive Gala-Premiere am 27. Mai in Zürich verlosen wir 30 x 2 Tickets. Neben der Vorstellung von «The Socceritos» und einem Q&A im Anschluss erwartet die Gäste eine After-Party mit Flying Dinner. Mach mit beim Gewinnspiel und geniesse mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend bei der Vorstellung des Kurzfilms.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 13. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.