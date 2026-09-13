Am 24. September kommt die Verfilmung des Bestsellers von Erich Kästner in die Kinos. Bei der VIP-Vorstellung am 30. September in der First Lounge im Blue Cinema Chur kannst du «Emil und die Detektive» mit Snacks und Softgetränken schauen.

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Emil Tischbein soll seine Sommerferien in Berlin bei seiner Grossmutter verbringen. Doch die 1000 Euro, die er bei sich trägt, werden bereits im Zug dorthin vom skrupellosen Betrüger Max Grundeis gestohlen. In der Hauptstadt angekommen, nimmt Emil gemeinsam mit einer Bande gewiefter Kinder die Verfolgung auf. Es beginnt ein wildes Abenteuer mit einer rasanten Detektivjagd quer durch Berlin.

Mit «Emil und die Detektive» kommt eine neue Verfilmung des Bestsellerromans von Erich Kästner aus dem Jahr 1929 in die Kinos. Dabei übernimmt der junge Darsteller Nicholas Jonah Peter («Max und die wilde 7») seine erste grosse Kinohauptrolle. Merlin Sandmeyer («Die Discounter») spielt den Dieb Max Grundeis. Ab dem 24. September ist der Familienfilm bei uns im Kino zu sehen.

Blick lädt zum VIP-Screening von «Emil und die Detektive» in Chur. Wir verlosen 9 x 4 Tickets für die Vorstellung am 30. September in der First Lounge im Blue Cinema Chur. Geniesse eine luxuriöse Kinovorstellung mit maximalem Komfort, privater Atmosphäre sowie mit Snacks und Softgetränken à discrétion im exklusiven Aufenthaltsbereich.

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Teilnahmeschluss ist am 20. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.