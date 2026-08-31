Der Flugplatz Schupfart wird vom 25. bis 27. September erneut zum Schauplatz des gleichnamigen Festivals. Für jeden Konzertabend mit unterschiedlichen Musikstilen verlosen wir je 10 x 2 Tickets.

Im Fricktal steigt beim Schupfart Festival die grosse Party bei einem der letzten Festivals dieses Sommers. Der Flugplatz in Schupfart AG verwandelt sich vom 25. bis 27. September in ein einzigartiges Festivalgelände mit Musikbühne in der Festhalle, einem abwechslungsreichen Essens- und Getränkeangebot, Bars, Bullriding, Tombola und mehr.

Zudem dürfen sich Fans verschiedener Musikstile auf ihren Konzertabend freuen. Am Freitag rocken unter anderem die Hard-Rock-Band Shakra und Mundart-Musiker George mit Band die Bühne. Am Samstag geht es weiter mit Kunz, Dada Ante Portas und Alexander Eder. Den Abschluss macht am Sonntag traditionellerweise das Schlagerfest mit Die Draufgänger, Mickie Krause, Anna-Maria Zimmermann und weiteren Party-Garanten.

Gewinne bei Blick deine zwei Tickets für das Schupfart Festival für den Konzerttag deiner Wahl. Feiere mit ein wenig Glück beim beliebten Festival mit abwechslungsreichem Line-up und geniesse die ausgelassene Stimmung in der Festhalle.

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Teilnahmeschluss ist am 6. September 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.